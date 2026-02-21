Baltijas balss logotype
Найдена самая дешевая компьютерная память 4 379

Техно
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Высокотехнологичная отрасль испытывает дефицит комплектующих.

Высокотехнологичная отрасль испытывает дефицит комплектующих.

Рост цен вызван бумом искусственного интеллекта.

Журналисты издания TechSpot рассказали, разумно ли экономить на сборке компьютера, используя более дешевую оперативную память. Материал доступен на сайте медиа.

На фоне гигантского роста цен на модули оперативной памяти, вызванного потребностями дата-центров с искусственным интеллектом (ИИ), авторы медиа нашли в продажу более дешевые компоненты китайского производства. Специалисты закупили модули памяти CXMT — малоизвестно производителя из Азии.

Набор памяти 32 гигабайта обошелся им в 138 долларов, тогда как комплекты DRAM более известных производителей стоят до 400 долларов. Журналисты сравнили комплект из Китая с памятью от SK hynix.

При запуске игр Rainbow Six Siege, Marvel Rivals и Cyberpunk 2077 память CXMT показала производительность, сопоставимую с ультрапремиальной DDR5. Авторы пришли к выводу, что китайская оперативная память может конкурировать с моделями более известных брендов, если ее цена будет держаться на доступном уровне.

В начале февраля один из ведущих производителей компьютеров Lenovo рекомендовал пользователям как можно скорее обновить устройства на фоне роста цен. Основная причина роста — потребности дата-центров, обрабатывающих запросы искусственного интеллекта.

#цены #компьютеры #искусственный интеллект #технологии #игры
Оставить комментарий

(4)
  • ГГ
    Генерал Генералович
    21-го февраля

    Вся статья точь в точь скопирована с одного сайта, доступ на который у нас закрыт.

    1
    1
  • ДБ
    Дима Бу
    Генерал Генералович
    23-го февраля

    Я обошёлся без доступа. Учись гуглить.

    1
    0
  • П
    Процион
    21-го февраля

    «авторы медиа нашли в продажу более дешевые компоненты», «Специалисты закупили модули памяти CXMT — малоизвестно производителя». Да на каком языке вы, «Редакция BB.LV», в конце концов пишете? Слова до вас не доходят, стало быть пора применять методы физического воздействия, например порку выпускающего редактора.

    3
    1
  • ДБ
    Дима Бу
    Процион
    23-го февраля

    Это перепечатка, так что весь твой критиканский пафос – впустую.

    1
    0
Читать все комментарии

