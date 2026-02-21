Журналисты издания TechSpot рассказали, разумно ли экономить на сборке компьютера, используя более дешевую оперативную память. Материал доступен на сайте медиа.

На фоне гигантского роста цен на модули оперативной памяти, вызванного потребностями дата-центров с искусственным интеллектом (ИИ), авторы медиа нашли в продажу более дешевые компоненты китайского производства. Специалисты закупили модули памяти CXMT — малоизвестно производителя из Азии.

Набор памяти 32 гигабайта обошелся им в 138 долларов, тогда как комплекты DRAM более известных производителей стоят до 400 долларов. Журналисты сравнили комплект из Китая с памятью от SK hynix.

При запуске игр Rainbow Six Siege, Marvel Rivals и Cyberpunk 2077 память CXMT показала производительность, сопоставимую с ультрапремиальной DDR5. Авторы пришли к выводу, что китайская оперативная память может конкурировать с моделями более известных брендов, если ее цена будет держаться на доступном уровне.

В начале февраля один из ведущих производителей компьютеров Lenovo рекомендовал пользователям как можно скорее обновить устройства на фоне роста цен. Основная причина роста — потребности дата-центров, обрабатывающих запросы искусственного интеллекта.