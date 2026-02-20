Baltijas balss logotype
Стал известен способ выявить болезнь мозга по волосам 0 315

Lifenews
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стал известен способ выявить болезнь мозга по волосам
ФОТО: Unsplash

Низкий уровень железа в волосах является признаком болезни Паркинсона.

Признаки болезни Паркинсона могут скрываться в волосах. К такому выводу пришли китайские исследователи, проанализировав образцы волос у 60 пациентов с этим диагнозом и сравнив их с показателями здоровых людей того же возраста. Работа опубликована в журнале iScience.

У пациентов с болезнью Паркинсона в волосах обнаружили более низкие уровни железа и меди и одновременно повышенные концентрации марганца и мышьяка. Наиболее устойчивым отличием оказалось снижение уровня железа. По мнению авторов, этот показатель может иметь диагностический потенциал, поскольку волосы способны отражать длительные изменения в организме, в отличие от крови или слюны.

Дополнительные эксперименты на мышиной модели показали, что снижение железа в волосах связано с нарушениями работы кишечника. У животных с симптомами, напоминающими болезнь Паркинсона, была ослаблена кишечная барьерная функция и изменена активность генов, отвечающих за усвоение железа. Это подтверждает гипотезу о тесной связи между кишечником и мозгом при нейродегенеративных заболеваниях.

Авторы подчеркивают, что исследование пока носит предварительный характер и требует подтверждения на более крупных выборках. Однако если результаты подтвердятся, в будущем для раннего выявления болезни Паркинсона может потребоваться всего лишь анализ пряди волос.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
