С 1947 года в большинстве случаев на Рождество в Латвии наблюдался снежный покров толщиной не менее одного сантиметра, а в среднем самый толстый снежный покров был зафиксирован в 1981 и 2010 годах — соответственно 28 и 26 см. Однако самый толстый снежный покров в отдельном регионе Латвии отмечался в Видземе — в 1981 году в Мадоне он в период с 24 по 26 декабря в среднем достигал 47 см.

В то же время с 1947 года было восемь лет, когда на эти праздники снега не было по всей территории Латвии — в 1951, 1960, 1974, 2006, 2013, 2015, 2016 и 2019 годах. Еще в пяти годах — 1958, 1971, 2007, 2011 и 2024 — снежный покров наблюдался лишь в отдельных местах и в среднем по стране не достигал одного сантиметра.

В климатический стандартный период 1991–2020 годов в среднем по Латвии «белое» Рождество наблюдалось в 63% лет. Реже всего «белое» Рождество фиксировалось в Айнажи, где в нормативный период снежный покров был лишь в 43% лет, тогда как в Алуксне, Даугавпилсе и Зосенах только каждое пятое Рождество проходило без снега.

В период климатической нормы снежный покров превышал пять сантиметров в 41% лет, чаще всего в Алуксне — в 63% лет, а реже всего в Айнажи, где такая толщина снега на Рождество наблюдается лишь раз в пять лет. Хотя в прибрежных районах снежный покров на Рождество обычно бывает реже, одни из самых толстых снежных покровов — 47 см — с 1947 года в отдельные рождественские дни были зафиксированы именно там: в Колке 24 декабря 2009 года и в Руцаве 26 декабря 2010 года, отмечает ЛЦОСГМ.

Самый толстый снежный покров в один из рождественских дней был зафиксирован в Лубане в первые Рождественские праздники 1981 года — 49 см.

Под влиянием климатических изменений сократилась частота «белого» Рождества. В климатический референтный период 1961–1990 годов в среднем по Латвии снежный покров наблюдался в 77% лет, а снежный покров толщиной не менее пяти сантиметров на Рождество — в 56% лет, что соответственно на 14% и 15% больше, чем в период 1991–2020 годов. Наибольшее сокращение «белого» Рождества наблюдается во внутренних районах страны, тогда как на побережье Балтийского моря количество Рождеств со снежным покровом даже увеличилось на несколько процентов.

ЛЦОСГМ также поясняет, что из-за климатических изменений выросла и температура воздуха на Рождество. Если в период 1981–2010 годов по всей стране средняя нормативная температура воздуха была ниже 0 °C и в большинстве случаев на праздники наблюдалась зимняя погода, то в новом нормативном периоде на побережье Балтийского моря средняя температура воздуха на Рождество обычно бывает немного выше 0 °C.

Из года в год температура воздуха на Рождество может значительно различаться. Самое теплое Рождество в среднем по Латвии было в 2015 году, когда средняя температура воздуха составила +5 °C, однако самый высокий максимум температуры на метеостанциях был зафиксирован в Колке 26 декабря 2016 года — 10,3 °C.

В свою очередь, самые сильные морозы наблюдались в 1996 году — средняя температура воздуха по стране составила -16,6 °C, а в Зосенах 26 декабря температура воздуха понизилась до -31,5 °C.