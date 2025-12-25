В четверг утром из-за гололеда и снега во многих местах Курземе, Земгале и Латгале затруднено движение по государственным главным и региональным автодорогам, сообщили агентству LETA в ГАО «Latvijas Valsts ceļi» (LVC).

Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 88 единиц техники зимней службы.

Затрудненные условия движения на государственных главных автодорогах наблюдаются на участке Видземского шоссе от Виреши до Вецлайцене и от Стренчи до Валки, на Рижской объездной дороге, на Даугавпилсском шоссе, а также на участке Баусского шоссе от Кекавской объездной дороги до Дзимтмисы. Аналогичная ситуация сложилась на Елгавском шоссе, на участке Лиепайского шоссе от Риги до перекрестка Апшупе и от Мазблидене до Калвене, а также на участке Вентспилсского шоссе от Риги до Кудры и от Стразде до Усмы.

Следует соблюдать осторожность также на Резекненском шоссе, автодороге «граница с Россией — Резекне — Даугавпилс — граница с Литвой», на Даугавпилсской объездной дороге, Резекненской объездной дороге и шоссе Тинужи—Кокнесе.

На региональных автодорогах затруднено движение в окрестностях Риги, Лиепаи, Кулдиги, Салдуса, Талси, Тукумса, Добеле, Елгавы, Бауски, Валки, Алуксне, Айзкраукле, Екабпилса, Мадоны, Прейли, Резекне, Лудзы, Даугавпилса и Краславы.

LVC призывает водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время на дорогу, выбирать скорость движения в соответствии с состоянием дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.