Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Марупе предлагает выход рижанам, которые хотят запустить салют под бой Кремлевских курантов 13 15938

Наша Латвия
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Марупе предлагает выход рижанам, которые хотят запустить салют под бой Кремлевских курантов

В этом году Рижская дума запретила запускать фейерверки 31 декабря в 23:00 – когда новый год приходит в Москву, Турцию и на Мадагаскар. Окрестные самоуправления не поддержали столичные запреты.

Так, например, чтобы уйти от карающих нормативных актов Рижского самоуправления, достаточно перейти Карля Улмане гатве возле торгового центра Spica. На другой стороне дороги начинается толерантный край.

Согласно Правилам общественного порядка Марупского края, на территории самоуправления — в городе и волостях — запрещено использовать фейерверки и сценические пиротехнические изделия с 23:00 до 07:00. Но есть исключение – в новогодние праздники их использование разрешено с 31 декабря 07:00 до 1 января 03:00.

Жителям Марупе и их гостям также напоминают, что в Латвии действует Закон о обороте пиротехнических изделий, в котором установлено, что фейерверки и сценические пиротехнические изделия допускается использовать только в соответствии с инструкциями по применению и указанными в них требованиями безопасности.

Также следует помнить, что в Марупском крае расположен аэропорт «Рига». Рядом с ним действуют особые правила безопасности.

Читайте нас также:
#Рига #Латвия #безопасность #общественный порядок #Марупе
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
108
1
0
0
3
2

Оставить комментарий

(13)
  • MG
    Mihails Goncarovs
    28-го декабря

    Какие, блин, муницыпалы в Новогоднюю ночь!? Тут в обычный день вызовешь на убийство, в лучшем случае прибудут в развалочку через два часа. Все средства на полицию уходят на содержание кабинетных чинов, набранных по родству.

    5
    0
  • Д
    Добрый
    27-го декабря

    Собрались 90-летние совковые,путлеровские пердуны и хвастаются,как будут по рашистскому времени петарды запускать.Десятый сон будете уже видеть в это время.Приснится вам сливной бачок,соловьиный помёт и #мочильщик чеченцев в сортирах#

    3
    47
  • VA
    Vairis Arlauskas
    26-го декабря

    Любители грохата,мы не в Китае.

    5
    27
  • ES
    Ella Stroika
    26-го декабря

    А Москва тут вообще причём? Мы например, выходим на час раньше порадовать своих детей. Ну зачем их мариновать аж до 12?! А потом уже взрослые готовы спокойно отдаться застолью, уложив детей спать.

    61
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го декабря

    Такой разнобой в законодательстве лишний раз подчёркивает ущербность конкретного муниципалитета. Вряд ли в Марупе в думе сидят исключительно скрытые "запутинцы" - просто люди, у которых мозги на русофобии не завернуты в трубочку.

    79
    3
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    26-го декабря

    Никак не поймать, даже если сосед покажет пальцем кто срелял, любой первокурсник- юрист на уши поставит полицию ибо единственно, когда реально можно наложить штраф, если пульнёте в присутствии полиции.

    34
    1
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    26-го декабря

    Нет, просто Марупе - самое богатое самоуправление в Латвии, там тупо слишком мало товарисчей с путинизмом головного мозга, чтоб они мешали всем остальным и они слишком далеко, чтоб какой нить деклассированный и нетрезвый элемент откула нить с Москачки или Пурчика до них добрался, чтоб петарду запустить. Кстати, в Германии в некоторых местах грохочет несколько часов так, что уши закладывает. Честные бюргеры (и особенно понаехавшие "интернационалисты" из совка) разумеется винят в этом всяких сирийцев и требуют от властей прекратить вакханалию.

    3
    26
  • свп
    сила в правде
    25-го декабря

    Если я захочу запустить салют тогда, когда мне это необходимо - день рождения сына, дочки, новый год, или другие праздники - меньше всего, кто мне может помешать - это латвийская муниципальная служба. Потому, что чтобы это предотвратить, нужно знать заранее, что я окажусь в месте Х в определенный момент времени. И даже тогда я скажу, что я отмечаю по украинскому времени

    88
    5
  • ME
    Marx Engels
    сила в правде
    25-го декабря

    Если бы ты знал и видел чуть больше, чем зад Путлера, ты был бы в курсе, что в Киеве время, как в Риге. Перевидал я таких "смельчаков" несколько пачек. Обычно, приличный штраф, загоняет их под шконку уверенно и навсегда.

    12
    103
  • Мп
    Мимо проходил
    сила в правде
    26-го декабря

    Марх, если бы ты меньше пил воды из унитаза Миндича, но пальцы у тебя так бы не растопыривались. "Видел" он, понимаешь. Да что ты видел, кроме своей прыщавой рожи в зеркале - и то небось пугался. что это Путин?

    60
    5
  • З
    Злой
    сила в правде
    26-го декабря

    Сила запада во лжи, постоянной лжи, это их конёк многие века и разные добрые, энгельсы и т.п. комментаторы-полицаи верят в эту ложь. Кстати, из подобных полукровок, говорящих на русском, в годы войны получались отличные полицаи, их ценили нацисты, поскольку в жестокости они были на голову выше самих нацистов.

    20
    3
  • З
    Злой
    25-го декабря

    3 экипажа муников, которые вяло будут кружить никого не смогут поймать, не думаю, что всех полицейских выгонят на улицы, да и это не поможет, кстати, ночные часы оплачиваются по повышенному тарифу- на всех бюджета не будет.

    80
    1
  • З
    Злой
    25-го декабря

    Повторюсь, не поймать никак, для того чтобы отследить каждый двор, даже при наличии стукачей из местных, надо чтобы в полиции работало половина населения латвии, можно пускать.

    73
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сегодня ветер задует с новой силой, похолодает и пойдет снег (дополнено)
Изображение к статье: Улыбаемся, головка показалась! Правда о съемке родов в латвийских больницах
Изображение к статье: За счет отпуска: аналитики советуют отменить в Латвии перенос выходных
Изображение к статье: Итоги-2025: Это жилье – уже не мое? Рижское домоуправление с первого раза продать не удалось Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео