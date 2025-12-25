В этом году Рижская дума запретила запускать фейерверки 31 декабря в 23:00 – когда новый год приходит в Москву, Турцию и на Мадагаскар. Окрестные самоуправления не поддержали столичные запреты.

Так, например, чтобы уйти от карающих нормативных актов Рижского самоуправления, достаточно перейти Карля Улмане гатве возле торгового центра Spica. На другой стороне дороги начинается толерантный край.

Согласно Правилам общественного порядка Марупского края, на территории самоуправления — в городе и волостях — запрещено использовать фейерверки и сценические пиротехнические изделия с 23:00 до 07:00. Но есть исключение – в новогодние праздники их использование разрешено с 31 декабря 07:00 до 1 января 03:00.

Жителям Марупе и их гостям также напоминают, что в Латвии действует Закон о обороте пиротехнических изделий, в котором установлено, что фейерверки и сценические пиротехнические изделия допускается использовать только в соответствии с инструкциями по применению и указанными в них требованиями безопасности.

Также следует помнить, что в Марупском крае расположен аэропорт «Рига». Рядом с ним действуют особые правила безопасности.