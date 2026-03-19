C начала американо-израильской войны с Ираном в европейских странах отмечается особенно ощутимый рост цен на бензин.Правительства пытаются найти оптимальные способы реагирования.

Больше других неэтилированный бензин Euro-Super 95 в период с 23 февраля по 9 марта подорожал в Германии и Австрии, свидетельствуют данные Еженедельного нефтяного бюллетеня Еврокомиссии.

В Германии за эти недели цены на бензин выросли с 1,82 евро за литр до 2,07 евро, то есть почти на 14 %. В соседней Австрии цены на бензин выросли с €1,51 до €1,71 за литр, то есть примерно на 13 %.

Финляндия также сообщила о заметном росте: цены здесь выросли с €1,71 до €1,93 за литр. Примечательно, что эта тенденция отмечалась ещё до американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля.

Более скромный рост цен отмечен в Эстонии, Польше и Испании. В целом по Евросоюзу цены на бензин выросли с 1,64 до 1,77 евро за литр, то есть примерно на 8 %, согласно данным Еврокомиссии.

Цены растут

Цена на топливо в Европе увязана с котировкой нефти марки Brent, которая резко выросла в конце февраля и начале марта на фоне эскалации конфликта.

События в Иране, а именно частичное закрытие Ормузского пролива, расположенного между Персидским и Оманским заливами, уже приводит к росту к завышению розничных цен на бензин в Европе.

Еженедельные колебания Euro-Super 95 обычно невелики и составляют не более 1%. Сравнение цен до и после эскалации конфликта показывает, что в ряде европейских стран рост резко увеличился.

Например, в Германии цены были в целом стабильными в течение нескольких недель до начала конфликта, а затем резко поползли вверх в начале марта.

Согласно исследованию аналитического центра "Транспорт и окружающая среда", который занимается развитием экологически безопасного транспорта в Европе, автомобилисты могут в итоге заплатить за бензин столько, сколько в последний раз платили в 2022 году, когда вторжение России в Украину нарушило работу мировых рынков и привело к росту цен.

По оценкам аналитического центра, если цены на нефть превысят 100 долларов (87 евро) за баррель, европейским автомобилистам это обойдётся в итоге в дополнительные 150 миллионов евро в день.

Правительства реагируют

Министр экономики Германии Катерина Райхе внесла на рассмотрение парламенты законопроект, призванный регулировать рост цен.

Следуя примеру Австрии, Берлин установил, что заправочные станции могут повышать цены только один раз в день, в 12.00. При этом снижение цен по-прежнему допускается. Новая мера пока не вступила в силу, поскольку для этого Германия должна внести поправки в антимонопольное законодательство.

Австрия ещё больше ужесточила правила, разрешив операторам повышать цены на топливо только три раза в неделю, тогда как снижение цен возможно в любое время.

В понедельник Венгрия объявила, что цены на бензин будут ограничены только для автомобилей с венгерскими номерными знаками, в попытке предотвратить пересечение границы водителями из других стран, чтобы воспользоваться более дешёвым бензином.

К 9 марта цены в Венгрии достигли 1,50 евро за литр. Премьер-министр Виктор Орбан объявил, что ограничение будет действовать на уровне 595 форинтов или от 1,50 до 1,52 евро за литр.