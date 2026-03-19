Соединенным Штатам нужно использовать боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их в Украину. Соответствующее заявление сделал министр войны Пит Хегсет, выступая на брифинге в Пентагоне 19 марта.

По его словам, США по-прежнему сталкиваются с последствиями действий экс-президента Джо Байдена, который активно помогал Украине. Он заявил, что запасы американцев истощились, поскольку были задействованы не в интересах собственных вооруженных сил, а отправлялись Киеву.

"И когда мы оглядываемся назад и анализируем любую проблему, с которой сталкиваемся, всё сводится к ответу: "это отправили в Украину". В конечном счете, мы считаем, что на данный момент эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах, и подобный законопроект о финансировании гарантирует нам надлежащее обеспечение в будущем", - отметил Хегсет.

Министр обороны США также заявил, что 19 марта страна начнет наиболее масштабную серию ударов в рамках продолжающейся воздушной кампании против Ирана. Об этом он сообщил во время брифинга в Пентагоне.