Минобороны США за последние две недели предложило Белому дому несколько моделей дальнейшего финансирования войны с Ираном, сообщают источники The Washington Post. Запасы вооружений США сильно сократились.

Министерство обороны США попросило Белый дом дополнительно запросить у Конгресса более 200 млрд долларов на финансирование войны против Ирана, сообщила в четверг, 19 марта, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, Пентагону необходимы средства для срочного увеличения вооружений, запасы которых за три недели интенсивных ударов по Ирану значительно сократились. Только за первую неделю войны Cоединенные Штаты потратили более 11 млрд долларов, отмечает The Washington Post.

Источники издания в Белом доме считают, что Конгресс вряд ли одобрит такой запрос, поскольку предложенная сумма близка к объему всей помощи Украине (около 188 млрд долларов), предоставленной с начала полномасштабного вторжения России. Поэтому за последние две недели Пентагон предложил Белому дому сразу несколько моделей финансирования войны в Иране, пишет WP.

Конгрессмены могут заблокировать запрос Пентагона

Опрошенные изданием чиновники и аналитики считают, что запрос Минобороны станет проверкой уровня политической поддержки конгрессменами войны с Ираном. По их оценкам, демократы и часть республиканцев могут попытаться заблокировать запрос, чтобы выразить свое несогласие с участием США в военных действиях.

Дополнительной проблемой для любого запроса Пентагона станут мощности американской военной промышленности, которая не сможет быстро нарастить производство в краткосрочной перспективе. Министерство обороны хочет потратить выделенные средства на сложные и дорогие образцы вооружений, производство которых будет сильно зависеть от доступной рабочей силы и поставок критически важных материалов, рассказали The Washington Post эксперты в области американского военно-промышленного комплекса.