Со временем даже самый быстрый смартфон может начать работать заметно медленнее. Приложения открываются дольше, интерфейс реагирует с задержкой, а переключение между программами становится менее плавным.

Чаще всего это не связано с поломкой устройства. Причина кроется в сочетании нескольких факторов — от переполненной памяти до естественного износа компонентов.

Переполненная память

Одной из самых распространенных причин замедления является нехватка памяти. В смартфоне используется два типа памяти: оперативная (RAM) и внутренняя.

Когда оперативная память перегружена, система вынуждена постоянно закрывать одни приложения, чтобы запустить другие. В результате переключение между программами становится медленным.

Не менее важна и внутренняя память. Если свободного пространства остается меньше 10–15%, устройству становится сложнее создавать временные файлы и кэш, что также влияет на скорость работы.

Физический износ накопителя

Флэш-память смартфонов рассчитана на ограниченное количество циклов записи и удаления данных. Со временем ячейки памяти изнашиваются, а контроллеру требуется больше времени для обработки информации.

Из-за этого снижается скорость чтения и записи данных. Обычно это становится заметно после нескольких лет активного использования устройства.

Приложения становятся более требовательными

С каждым годом программы получают новые функции и становятся более сложными. Например, современные мессенджеры поддерживают видеозвонки, облачные сервисы и множество дополнительных возможностей.

Все это требует больше ресурсов, поэтому старые смартфоны постепенно начинают работать медленнее.

Старение процессора и других компонентов

Технологии мобильных процессоров развиваются очень быстро. Чип, который несколько лет назад считался мощным, сегодня может значительно уступать современным моделям.

Из-за этого смартфону становится сложнее справляться с новыми приложениями, играми и обновлениями системы.

Намеренно ли производители замедляют устройства

Вопрос так называемого «запланированного старения» давно обсуждается пользователями. Один из самых известных случаев произошел в 2017 году, когда компания Apple признала, что ограничивает производительность некоторых старых моделей iPhone с изношенными аккумуляторами.

По словам производителя, это делалось для того, чтобы предотвратить внезапные отключения устройств. После критики компания добавила возможность отслеживать состояние батареи и управлять ограничением производительности.

Как ускорить работу смартфона

Полностью остановить старение устройства невозможно, однако можно замедлить этот процесс. Несколько простых действий способны заметно улучшить работу гаджета:

регулярно очищать внутреннюю память и удалять ненужные файлы;

закрывать приложения, работающие в фоновом режиме;

оставлять не менее 15–20% свободного места на накопителе;

при серьезных проблемах выполнить сброс до заводских настроек;

заменить аккумулятор, если он сильно изношен.

Иногда даже простая очистка памяти и удаление лишних приложений может вернуть смартфону заметно более быструю работу.