В период эпидемии гриппа и распространения других острых заболеваний Латвийский цифровой центр здравоохранения напоминает о возможности приобрести лекарства по электронному рецепту, выписанному на другого человека, пишет ЛЕТА.

Чтобы купить лекарства по электронному рецепту, выписанному, например, для родственника или соседа, в аптеке необходимо предъявить ID-номер электронного рецепта. Он доступен врачу и пациенту в системе э-здоровья, поэтому рекомендуется распечатать его или сохранить в виде изображения в телефоне. Помимо ID-номера электронного рецепта необходимо назвать имя и фамилию пациента, а также предъявить собственный удостоверяющий личность документ, чтобы фармацевт отметил в системе получателя лекарств.

В аптеке не требуется называть персональный код пациента или предъявлять его удостоверяющий личность документ, подчеркивает Латвийский цифровой центр здравоохранения.

Одновременно житель может делегировать другому человеку право покупки лекарств по электронным рецептам на портале системы э-здоровья eveseliba.gov.lv. В таком случае лекарства по электронному рецепту сможет приобрести как сам пациент, так и человек, которому делегировано это право, предъявив в аптеке только свой удостоверяющий личность документ и назвав имя и фамилию пациента.

Чтобы предоставить кому-либо «делегирование прав» на доступ к медицинским данным, в том числе к выписанным электронным рецептам, необходимо авторизоваться на портале системы э-здоровья. В разделе «Делегирование прав» (Tiesību deleģējumi) нужно нажать пункт меню «Добавить новое делегирование» (Pievienot jaunu deleģējumu) и заполнить необходимую информацию о человеке, которому будет предоставлено право просмотра и использования электронных рецептов.