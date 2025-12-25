Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Маленькое самоуправление Латвии пытается помешать планам государственной компании-гиганта 0 3815

Бизнес
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Маленькое самоуправление Латвии пытается помешать планам государственной компании-гиганта

Самоуправление Прейльского края призывает АО Latvenergo организовать публичное обсуждение строительства ветропарка «Риебини», сообщили в самоуправлении.

В настоящее время в проекте ветропарка «Риебини» под давлением общественности количество ветряных турбин сокращено с 35 до восьми–десяти, при максимальной высоте до 285 метров.

Строительным управлением принято решение о необходимости проведения публичного обсуждения по инициативе строительства, предложенной Latvenergo, — «Турбины ветроэлектростанционного парка „Риебини“, Риебиньская волость, Прейльский край».

Строительное управление рассмотрело поданное Latvenergo заявление на строительство и прилагаемый строительный проект. Специалисты установили, что строительная инициатива не противоречит Территориальному планированию Прейльского края, однако её реализация может существенно повлиять на окружающие объекты недвижимости и ландшафт.

На основании Закона о строительстве публичное обсуждение строительных инициатив проводится при создании общественно значимых объектов и общественно значимых решений публичного пространства. С учётом планируемой высоты ветряных турбин ветропарк следует рассматривать как общественно значимый объект, пришло к выводу Строительное управление.

В связи с этим установлено, что Latvenergo до 18 февраля 2026 года должно представить в Строительное управление документы, необходимые для проведения публичного обсуждения.

Читайте нас также:
#Латвия #строительство #энергетика #Latvenergo
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
2
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ВВП увеличивается благодаря политике республиканцев. Иконка видео
Изображение к статье: Одна из стран ЕС оштрафовала Ryanair на четверть миллиарда евро
Изображение к статье: Старинный Цюрих по-прежнему рай для богачей. Иконка видео
Изображение к статье: В шоурумах ВАЗа смотреть, в общем, не на что. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео