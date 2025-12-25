В настоящее время в проекте ветропарка «Риебини» под давлением общественности количество ветряных турбин сокращено с 35 до восьми–десяти, при максимальной высоте до 285 метров.

Строительным управлением принято решение о необходимости проведения публичного обсуждения по инициативе строительства, предложенной Latvenergo, — «Турбины ветроэлектростанционного парка „Риебини“, Риебиньская волость, Прейльский край».

Строительное управление рассмотрело поданное Latvenergo заявление на строительство и прилагаемый строительный проект. Специалисты установили, что строительная инициатива не противоречит Территориальному планированию Прейльского края, однако её реализация может существенно повлиять на окружающие объекты недвижимости и ландшафт.

На основании Закона о строительстве публичное обсуждение строительных инициатив проводится при создании общественно значимых объектов и общественно значимых решений публичного пространства. С учётом планируемой высоты ветряных турбин ветропарк следует рассматривать как общественно значимый объект, пришло к выводу Строительное управление.

В связи с этим установлено, что Latvenergo до 18 февраля 2026 года должно представить в Строительное управление документы, необходимые для проведения публичного обсуждения.