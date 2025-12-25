Baltijas balss logotype
Латвийская служба обнаружила в абрикосовых косточках цианиды 1 816

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото ПВС.

Фото ПВС.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) в ходе пограничного контроля лабораторно выявила цианиды в абрикосовых косточках афганского происхождения, свидетельствует опубликованная ПВС информация.

В службе отмечают, что в абрикосовых косточках афганского происхождения обнаружено 157 миллиграммов цианида на килограмм с потенциальной погрешностью 47 миллиграммов на килограмм.

ПВС указывает, что партия была предназначена для Нидерландов.

О выявленном нарушении размещено уведомление в системе быстрого оповещения Европейского союза, а также проинформирован компетентный орган Нидерландов для дальнейших действий.

ПВС является государственным учреждением, находящимся в ведении Министерства земледелия, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    26-го декабря

    Так они и содержат цианид по дефолту. 🙄

    9
    2

