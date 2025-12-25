В конце недели к территории Латвии приблизится циклон, который принесёт с собой сильный и порывистый ветер, а также осадки, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В выходные по всей стране будет ветрено, а вблизи побережья северо-западный ветер в порывах может превышать 90 км/час – это опасный, «сильный шторм» (10 баллов по шкале Бофорта). Такой ветер вызывает значительные разрушения: срывает крыши, ломает большие деревья, вырывает их с корнем и рвет линии электропередач.

Впрочем, оценим погоду по порядку. В пятницу в небе будет переменная облачность, на востоке облаков будет меньше. Небольшие осадки — дождь и мокрый снег — ожидаются только ночью в восточных районах страны. Вечером местами в западных районах образуется туман.

По началу умеренный западный ветер во второй половине ночи повернёт с северо-запада, с севера — ночью во многих местах, а днём на побережье Видземе его порывы достигнут 50-60 км/час. Минимальная температура воздуха ночью на большей части территории страны составит от –1 до +4°. Днём воздух прогреется до +3…+7°, а в восточных районах — до +1…+3°.

В субботу и воскресенье, по мере усиления влияния циклона, увеличится не только количество осадков, но и скорость ветра.

К вечеру воскресенья с поступлением более холодной воздушной массы температура понизится, и дождь перейдёт в мокрый снег и снег. Местами в центральных и восточных районах образуется снежный покров толщиной в несколько сантиметров.

Из-за порывистого ветра во время снегопада видимость значительно ухудшится.

Параллельно этому процессу усилится и ветер — во второй половине субботы в прибрежных районах уже может быть объявлено оранжевое предупреждение о очень сильном ветре, начиная с 90 км/час. Сильный ветер сохранится и в воскресенье — на большей части территории страны его порывы достигнут 50-60 км/час, на побережье — почти 100 км/час. Во второй половине дня ветер начнёт постепенно ослабевать.

Температура воздуха как днём, так и ночью в основном будет в пределах –1…+4°, лишь днём в субботу столбик термометра поднимется до +3…+7°.

В начале новой недели синоптическая ситуация сохранится похожей — по-прежнему будет дуть порывистый ветер, особенно в западных и прибрежных районах, и во многих местах страны ожидаются осадки, главным образом снег и мокрый снег, в результате чего снежный покров образуется уже на более обширной территории. В страну продолжит постепенно поступать более холодная воздушная масса, поэтому температура воздуха будет иметь тенденцию к понижению, и по всей стране как днём, так и ночью столбик термометра больше не поднимется выше отметки 0°.

На рубеже года 31 декабря ожидается снег, в западных и центральных районах осадки будут более интенсивными. Погода будет по-зимнему холодной — днём температура воздуха будет держаться в пределах –2…–6°, а ночью местами воздух остынет до –10°.