Архиепископ Станкевич в Рождество призывает обновить общие ценности 4 446

Наша Латвия
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Архиепископ Станкевич в Рождество призывает обновить общие ценности
ФОТО: LETA

Католический архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич в Рождество желает латвийскому обществу открыться божественному свету, способному преодолеть зло, обновить человеческую совесть и укрепить общие ценности, подчеркнув, что без такого ценностного фундамента невозможно достичь прочного мира и справедливости, пишет LETA.

В рождественском обращении накануне праздника архиепископ отметил, что весть Священного Писания о приходе света в мир раскрывает глубокую тоску человечества по миру без насилия, несправедливости и взаимных манипуляций. В то же время он признал, что ежегодно повторяющаяся весть порождает и вопрос, почему зло в мире по-прежнему существует и даже, на первый взгляд, усиливается.

Ответ на это, по словам Станкевича, дает весть пророка Исаии о свете, который восходит над народом, живущим во тьме, — свете, связанном с рождением обещанного младенца.

Архиепископ пояснил, что «народ, ходящий во тьме», обозначает общество, в котором перепутана данная Богом иерархия ценностей, а последствиями такого состояния являются внутренние конфликты, несправедливость и расцвет эгоизма. Свет, по его мнению, приходит тогда, когда этот порядок ценностей восстанавливается, и в христианской традиции это связано с рождением Иисуса Христа, которое открывает истинный взгляд на Бога, призвание человека и отношения с ближними.

В обращении Станкевич подчеркнул, что было бы иллюзией надеяться, будто одни лишь технологии, инновации или развитие экономики способны изменить мир к лучшему.

«Однако решающим фактором является то, есть ли у нас в латвийском обществе вектор общих ценностей. Какие это ценности?» — задался вопросом Станкевич.

Он напомнил, что в преамбуле Конституции Латвии в качестве основы идентичности государства упомянуты и христианские ценности, однако отметил, что пока эти ценности не записаны в человеческой совести, они остаются «лишь буквой на бумаге».

Архиепископ особо акцентировал значение формирования совести, подчеркнув, что личность ребенка формируется в семье, образовательных учреждениях и под влиянием средств массовой информации.

Он указал, что значительную роль в формировании современного общества играют СМИ.

«Однако единственная организованная структура в нашем государстве, которая осознанно занимается формированием совести, — это христианская церковь», — подчеркнул архиепископ.

По его мнению, для того чтобы общество смогло удерживать общие ценности, необходимо тесное сотрудничество между государством, системой образования, СМИ и церковью.

Говоря о преодолении зла, Станкевич отметил, что это происходит вместе с приходом Божьего света в мир. Он напомнил о христианской вести о том, что Иисус Христос — «свет миру», который принимает на себя греховную историю человечества и исцеляет ее, соединяясь с каждым человеком независимо от его веры.

В завершение обращения архиепископ подчеркнул христианские корни Латвии, выразив мнение, что Латвия, по его словам, заключила завет с Богом в 1186 году, когда приняла крещение.

Станкевич пожелал «освещенных божественным светом, радостных и мирных праздников Рождества Христова, ведущих к внутреннему обновлению и сплоченности общества».

#образование #церковь #рождество #Латвия #общество #религия #христианство
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    25-го декабря

    Раввин чего помалкивает?Или сказать нечего распявшим Христа?!😈👽

    2
    3
  • JD
    John De
    Aleks
    25-го декабря

    Многоуважаемый, позволю предположить, что в этих вопросах, вы несколько безграмотны. Евреи не признают Христа в качестве мессии. Во вторых, это было их внутренними разборками. Не забывайте, что Христос тоже иудей.

    2
    1
  • JD
    John De
    Aleks
    25-го декабря

    Многоуважаемый, позволю предположить, что в этих вопросах, вы несколько безграмотны. Евреи не признают Христа в качестве мессии. Во вторых, это было их внутренними разборками. Не забывайте, что Христос тоже иудей. Другое дело, что проповедовались общечеловеческие ценности, не зависимые от религии. Раввины придерживаются этих же взглядов, но ждут другого мессию

    1
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го декабря

    «Однако единственная организованная структура в нашем государстве, которая осознанно занимается формированием совести, — это христианская церковь» -- А кто занимается организацией ежегодных прайдов в центре города Риги?

    17
    1
Читать все комментарии

