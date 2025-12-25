Католический архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич в Рождество желает латвийскому обществу открыться божественному свету, способному преодолеть зло, обновить человеческую совесть и укрепить общие ценности, подчеркнув, что без такого ценностного фундамента невозможно достичь прочного мира и справедливости, пишет LETA.

В рождественском обращении накануне праздника архиепископ отметил, что весть Священного Писания о приходе света в мир раскрывает глубокую тоску человечества по миру без насилия, несправедливости и взаимных манипуляций. В то же время он признал, что ежегодно повторяющаяся весть порождает и вопрос, почему зло в мире по-прежнему существует и даже, на первый взгляд, усиливается.

Ответ на это, по словам Станкевича, дает весть пророка Исаии о свете, который восходит над народом, живущим во тьме, — свете, связанном с рождением обещанного младенца.

Архиепископ пояснил, что «народ, ходящий во тьме», обозначает общество, в котором перепутана данная Богом иерархия ценностей, а последствиями такого состояния являются внутренние конфликты, несправедливость и расцвет эгоизма. Свет, по его мнению, приходит тогда, когда этот порядок ценностей восстанавливается, и в христианской традиции это связано с рождением Иисуса Христа, которое открывает истинный взгляд на Бога, призвание человека и отношения с ближними.

В обращении Станкевич подчеркнул, что было бы иллюзией надеяться, будто одни лишь технологии, инновации или развитие экономики способны изменить мир к лучшему.

«Однако решающим фактором является то, есть ли у нас в латвийском обществе вектор общих ценностей. Какие это ценности?» — задался вопросом Станкевич.

Он напомнил, что в преамбуле Конституции Латвии в качестве основы идентичности государства упомянуты и христианские ценности, однако отметил, что пока эти ценности не записаны в человеческой совести, они остаются «лишь буквой на бумаге».

Архиепископ особо акцентировал значение формирования совести, подчеркнув, что личность ребенка формируется в семье, образовательных учреждениях и под влиянием средств массовой информации.

Он указал, что значительную роль в формировании современного общества играют СМИ.

«Однако единственная организованная структура в нашем государстве, которая осознанно занимается формированием совести, — это христианская церковь», — подчеркнул архиепископ.

По его мнению, для того чтобы общество смогло удерживать общие ценности, необходимо тесное сотрудничество между государством, системой образования, СМИ и церковью.

Говоря о преодолении зла, Станкевич отметил, что это происходит вместе с приходом Божьего света в мир. Он напомнил о христианской вести о том, что Иисус Христос — «свет миру», который принимает на себя греховную историю человечества и исцеляет ее, соединяясь с каждым человеком независимо от его веры.

В завершение обращения архиепископ подчеркнул христианские корни Латвии, выразив мнение, что Латвия, по его словам, заключила завет с Богом в 1186 году, когда приняла крещение.

Станкевич пожелал «освещенных божественным светом, радостных и мирных праздников Рождества Христова, ведущих к внутреннему обновлению и сплоченности общества».