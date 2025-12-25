Baltijas balss logotype
Четыре полосы вместо двух: Лиепайское шоссе вынесли на уровень Сейма 6 10246

Наша Латвия
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Четыре полосы вместо двух: Лиепайское шоссе вынесли на уровень Сейма
ФОТО: LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду, 14 января, рассмотрит инициативу жителей, призывающую перестроить Лиепайское шоссе в четырехполосную дорогу, следует из повестки заседания комиссии, пишет LETA.

Заседание комиссии начнется в 12.00. На него приглашены представитель Министерства сообщения, а также представитель государственного предприятия «Latvijas Valsts ceļi» (LVC).

Представителем инициативы указана Гита Осите. Она отмечает, что хочет добиться безопасного движения по интенсивно загруженному Лиепайскому шоссе, по которому ежедневно передвигается большое количество грузовых и легковых транспортных средств, а также тракторов.

«Это был бы масштабный проект государственного значения, поэтому я призываю актуализировать его на уровне Сейма, чтобы, в том числе, политически договориться и об источниках и механизмах финансирования такого проекта», — заявляет Осите.

Как уже сообщалось, в конце июня прошлого года на Лиепайском шоссе произошло несколько тяжелых дорожно-транспортных происшествий, поэтому LVC заказало аудит безопасности дорожного движения на участке автодороги Рига—Лиепая (A9) у Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Анализируя результаты аудита, LVC отметило, что если транспортный поток продолжит расти теми же темпами, что и в течение последних девяти лет, отдельные участки Лиепайского шоссе в будущем потребуется перестроить в дорогу как минимум с двумя полосами движения в каждом направлении. Конфигурация отдельных перекрестков не является оптимальной, и для улучшения ситуации необходима их реконструкция.

В ходе аудита также сделан вывод, что объем покоса травы и кустарников вдоль дорог является недостаточным — растущие на обочине, в разделительной полосе и за ее пределами трава и кустарники влияют на обзорность дороги на более протяженных участках. Кроме того, выявлены места, где необходимо провести вырубку кустарников.

В то же время установлено, что состояние дорожного покрытия и разметки в целом соответствует требованиям качества и функциональности. Размещение дорожных знаков и их состояние являются удовлетворительными, предоставляемая ими информация воспринимается водителями, однако у отдельных знаков и горизонтальной разметки имеются признаки износа.

#Латвия #транспорт #инфраструктура
  • свп
    сила в правде
    25-го декабря

    вы с-ка только что реконструировали лиепайское шоссе! ВЪипали туда миллионы евро! Моих денег! Вы что, до этого не знали, что все региональные шоссе обязаны быть 4-хполосными? Знали. Кто пойдет под суд за растрату бюджетных средств ? Назовите имя этого госслужащего!

    32
    3
  • RaR
    Rus*an Ra
    25-го декабря

    Перед выборами они вам что хочешь на обещают :)))

    39
    4
  • Ж
    Жевотек
    Rus*an Ra
    26-го декабря

    Народная примета. Появилась строительная техника на дорогах - скоро выборы. Техника исчезла - выборы состоялись.

    4
    0
  • АП
    Алексей Попович
    25-го декабря

    Идея хорошая, но где столько денег взять?

    32
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Попович
    25-го декабря

    Для чего 4 полосы, для того, чтобы в Ригу на работу и обратно каждый день удобнее ездить было? Возить из Лиепаи в Ригу и обратно всё равно нечего?

    26
    12
  • С
    Сарказм
    Алексей Попович
    25-го декабря

    А ты когда там последний раз ездил-то? Там фуры потоком идут, особенно после прибытия паромов. Не говоря уже о бетоновозах в/из Броцены. А трактора и всякая с/х техника (особенно ближе к осени)? Разумеется, там нужны дополнительные полосы хотя бы на отдельных участках, более того это единственный способ радикально улучшить безопасность. Но свежо предание...

    26
    5
Видео