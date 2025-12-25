Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду, 14 января, рассмотрит инициативу жителей, призывающую перестроить Лиепайское шоссе в четырехполосную дорогу, следует из повестки заседания комиссии, пишет LETA.

Заседание комиссии начнется в 12.00. На него приглашены представитель Министерства сообщения, а также представитель государственного предприятия «Latvijas Valsts ceļi» (LVC).

Представителем инициативы указана Гита Осите. Она отмечает, что хочет добиться безопасного движения по интенсивно загруженному Лиепайскому шоссе, по которому ежедневно передвигается большое количество грузовых и легковых транспортных средств, а также тракторов.

«Это был бы масштабный проект государственного значения, поэтому я призываю актуализировать его на уровне Сейма, чтобы, в том числе, политически договориться и об источниках и механизмах финансирования такого проекта», — заявляет Осите.

Как уже сообщалось, в конце июня прошлого года на Лиепайском шоссе произошло несколько тяжелых дорожно-транспортных происшествий, поэтому LVC заказало аудит безопасности дорожного движения на участке автодороги Рига—Лиепая (A9) у Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Анализируя результаты аудита, LVC отметило, что если транспортный поток продолжит расти теми же темпами, что и в течение последних девяти лет, отдельные участки Лиепайского шоссе в будущем потребуется перестроить в дорогу как минимум с двумя полосами движения в каждом направлении. Конфигурация отдельных перекрестков не является оптимальной, и для улучшения ситуации необходима их реконструкция.

В ходе аудита также сделан вывод, что объем покоса травы и кустарников вдоль дорог является недостаточным — растущие на обочине, в разделительной полосе и за ее пределами трава и кустарники влияют на обзорность дороги на более протяженных участках. Кроме того, выявлены места, где необходимо провести вырубку кустарников.

В то же время установлено, что состояние дорожного покрытия и разметки в целом соответствует требованиям качества и функциональности. Размещение дорожных знаков и их состояние являются удовлетворительными, предоставляемая ими информация воспринимается водителями, однако у отдельных знаков и горизонтальной разметки имеются признаки износа.