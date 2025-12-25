Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ханука без макияжа: как 67-летняя Мадонна праздновала в кругу семьи 1 623

Lifenews
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда-то ее звали Луиза Чикконе.

Когда-то ее звали Луиза Чикконе.

Эксперты считают, что за годы своей популярности артистка пережила десятки хирургических вмешательств.

Мадонна — одна из тех артисток, которые находятся в постоянной гонке за молодостью. Певица — частая гостья пластических хирургов и косметологов. И кто ее за это осудит? Также сложно представить, чтобы артистка появилась на публике без макияжа, однако именно это случилось.

Недавно Мадонна вместе со своим 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом и младшими дочками Стеллой и Эстер отпраздновали иудейский праздник Ханука. В личном блоге певица поделилась фотографией праздничного стола, за которым сидели ее близкие. Также звезда опубликовала и свой снимок. На фото Мадонна позирует в шелковой майке, однако особого внимания заслуживает то, что на артистке практически нет макияжа.

844x1500_0xWL7dc14T_2149742895130169512.jpg

Для пользователей такая откровенность стала приятным шоком: «Вау, она выглядит просто великолепно для своего возраста», «Я уже и не помню, когда видел Мадонну без тонны косметики», «Это очень смело. Надеюсь, она продолжит в том же духе и появится так на дорожке», «Пусть отказ от чрезмерного макияжа станет трендом, тогда мир станет проще. Я рада за Мадонну».

Однако есть и те, кто критически оценил фотографии певицы: «Она накрашена. Просто макияжа меньше, чем обычно. Давайте посмотрим, как она выглядит без пластических операций, ботокса и филлеров», «Зачем люди так уродуют свои лица? Она совсем не похожа на себя и выглядит как все остальные женщины, которые сделали слишком много пластических операций. Как манекены с конвейера», «Может, и без макияжа, но с сильнейшими фильтрами».

Как бы то ни было, для Мадонны это, безусловно, большой шаг. В одном из интервью она говорила: «Не старейте, потому что стареть — это грех. Вас будут критиковать, превращать в монстра и, конечно, перестанут крутить на радио».

Артистка всегда стремилась выглядеть молодо. Впервые под нож пластического хирурга певица легла в середине 1990-х, когда ей было чуть больше тридцати. В то время, предположительно, была сделана первая подтяжка лица. К 2000-м к лифтингу добавились процедуры для восстановления объемов лица — липофилинг или инъекции филлеров, а также возможная блефаропластика. Пик публичного внимания и критики пришелся на 2010-е годы. Публика была уверена, что Мадонна чересчур увлеклась филлерами и ботоксом.

Эксперты считают, что за годы своей популярности артистка пережила десятки хирургических вмешательств — несколько подтяжек лица, блефаропластику, удаление комков Биша, подтяжку бровей, контурную пластику скул и подбородка, несколько операций на носу, увеличение губ. Изменениям подверглось и тело певицы.

Однако сама артистка настаивает, что окружающие неправильно воспринимают ее действия. В этой борьбе каждая пластическая операция, каждое откровенное фото или провокационный наряд — не столько попытка казаться молодой, сколько намеренное нарушение правил. Певицу упрекают в том, что она не может принять свой возраст. Например, критики обвиняли звезду в том, что в 56 лет она (какой кошмар!!) показала ягодицы на красной дорожке.

«Я в хорошей форме. Я могу показывать свою задницу в 56, 66 или 76 лет. Кто решит, когда мне можно ее показывать? Это сексизм. Это эйджизм. Это дискриминация», — резко ответила Мадонна.

Кроме того, знаменитость часто критикуют за то, что каждый новый бойфренд сильно младше ее. Однако друзья артистки объясняют это не патологическим страхом старости, а естественным стремлением к энергии и новизне. Мадонна с юных лет бросала вызов строгим нормам, пропагандируя сексуальную свободу, и теперь она идет против самого понятия «возрастной уместности». При этом психологи и публика часто сводят ее поведение к нарциссизму или отчаянию угасающей звезды, которая любой ценой стремится остаться в центре внимания.

Читайте нас также:
#шоу-бизнес #возраст #Мадонна #макияж #красота #молодость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    25-го декабря

    В Германии одна 80- летняя актриса позициониро́вала себя как еврейка ,поддерживала Израиль и чтобы доказать свою причастность к еврейскому народу,сделала даже ДНК... Оказалось,что она никакая не еврейка,а когда копнули глубже,ок азалось ,что ее папа служил в СС,😀😀😀 ТАК И Мадонна Какая она еврейка?Приняла иудаизм.Как все просто,оказывается Был ,например,чукчей,а стал евреем.Чудны дела ,твои Господи ..😂😂😂

    5
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прилучный закрыл судебный конфликт с Муцениеце: спор о сыне завершён
Изображение к статье: Как Джим Керри пережил пытки ради костюма Гринча
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Составлен топ худших подарков на Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео