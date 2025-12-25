Мадонна — одна из тех артисток, которые находятся в постоянной гонке за молодостью. Певица — частая гостья пластических хирургов и косметологов. И кто ее за это осудит? Также сложно представить, чтобы артистка появилась на публике без макияжа, однако именно это случилось.

Недавно Мадонна вместе со своим 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом и младшими дочками Стеллой и Эстер отпраздновали иудейский праздник Ханука. В личном блоге певица поделилась фотографией праздничного стола, за которым сидели ее близкие. Также звезда опубликовала и свой снимок. На фото Мадонна позирует в шелковой майке, однако особого внимания заслуживает то, что на артистке практически нет макияжа.

Для пользователей такая откровенность стала приятным шоком: «Вау, она выглядит просто великолепно для своего возраста», «Я уже и не помню, когда видел Мадонну без тонны косметики», «Это очень смело. Надеюсь, она продолжит в том же духе и появится так на дорожке», «Пусть отказ от чрезмерного макияжа станет трендом, тогда мир станет проще. Я рада за Мадонну».

Однако есть и те, кто критически оценил фотографии певицы: «Она накрашена. Просто макияжа меньше, чем обычно. Давайте посмотрим, как она выглядит без пластических операций, ботокса и филлеров», «Зачем люди так уродуют свои лица? Она совсем не похожа на себя и выглядит как все остальные женщины, которые сделали слишком много пластических операций. Как манекены с конвейера», «Может, и без макияжа, но с сильнейшими фильтрами».

Как бы то ни было, для Мадонны это, безусловно, большой шаг. В одном из интервью она говорила: «Не старейте, потому что стареть — это грех. Вас будут критиковать, превращать в монстра и, конечно, перестанут крутить на радио».

Артистка всегда стремилась выглядеть молодо. Впервые под нож пластического хирурга певица легла в середине 1990-х, когда ей было чуть больше тридцати. В то время, предположительно, была сделана первая подтяжка лица. К 2000-м к лифтингу добавились процедуры для восстановления объемов лица — липофилинг или инъекции филлеров, а также возможная блефаропластика. Пик публичного внимания и критики пришелся на 2010-е годы. Публика была уверена, что Мадонна чересчур увлеклась филлерами и ботоксом.

Эксперты считают, что за годы своей популярности артистка пережила десятки хирургических вмешательств — несколько подтяжек лица, блефаропластику, удаление комков Биша, подтяжку бровей, контурную пластику скул и подбородка, несколько операций на носу, увеличение губ. Изменениям подверглось и тело певицы.

Однако сама артистка настаивает, что окружающие неправильно воспринимают ее действия. В этой борьбе каждая пластическая операция, каждое откровенное фото или провокационный наряд — не столько попытка казаться молодой, сколько намеренное нарушение правил. Певицу упрекают в том, что она не может принять свой возраст. Например, критики обвиняли звезду в том, что в 56 лет она (какой кошмар!!) показала ягодицы на красной дорожке.

«Я в хорошей форме. Я могу показывать свою задницу в 56, 66 или 76 лет. Кто решит, когда мне можно ее показывать? Это сексизм. Это эйджизм. Это дискриминация», — резко ответила Мадонна.

Кроме того, знаменитость часто критикуют за то, что каждый новый бойфренд сильно младше ее. Однако друзья артистки объясняют это не патологическим страхом старости, а естественным стремлением к энергии и новизне. Мадонна с юных лет бросала вызов строгим нормам, пропагандируя сексуальную свободу, и теперь она идет против самого понятия «возрастной уместности». При этом психологи и публика часто сводят ее поведение к нарциссизму или отчаянию угасающей звезды, которая любой ценой стремится остаться в центре внимания.