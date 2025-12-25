В программе TV24 «Пресс-клуб» руководитель отделения финансов и бухгалтерского учета факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Рамона Рупейка-Апога рассказала об ожидаемых изменениях в росте минимальных пособий и пенсий, подчеркнув, что существенных сюрпризов ждать не стоит, поскольку система уже несколько лет работает по новым принципам, пишет LA.LV.

По ее словам, изменения нельзя считать резкими реформами — это логичное продолжение ранее введенного регулирования. "Это не большие перемены. Уже в 2023 году в закон были внесены изменения: теперь мы не выплачиваем фиксированную сумму минимальных пособий и пенсий, а их размер меняется вместе с изменением доходов и следует за медианой", — пояснила эксперт.

Рупейка-Апога отметила, что именно по этой причине минимальные пособия и пенсии растут вместе с увеличением средних доходов в стране. В этом году рост был достаточно ощутимым.

"Поэтому и в этом году наши доходы в среднем увеличились на 12,7 %, а это означает, что минимальные пособия и минимальные пенсии вырастут со следующего года", — указала она.

В то же время эксперт подчеркнула, что данный механизм действует ежегодно и тесно связан с общей экономической ситуацией в стране.

"Каждый год все зависит от того, каким был рост средних доходов. Если экономике будет лучше, то в следующем году пенсионеры могут рассчитывать на большее", — отметила она.

В программе также было уделено внимание изменениям, которые особенно затронут работающих пенсионеров. По словам Рупейки-Апоги, наиболее существенный новый порядок вступит в силу в 2026 году. "Единственное новое изменение, которое начнет действовать в 2026 году, связано с работающими пенсионерами. Раньше нужно было подавать заявление, чтобы произошла индексация пенсии, своего рода перерасчет с учетом заработка во время работы. Теперь это будет происходить автоматически. Автоматически — в апреле. Но если пенсионер хочет, чтобы перерасчет был сделан в конкретном месяце, он может подать заявление и изменить месяц", — пояснила Рупейка-Апога.

