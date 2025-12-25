Baltijas balss logotype
Будут ли в 2026 году пенсионеры перебиваться с хлеба на воду?

Наша Латвия
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Будут ли в 2026 году пенсионеры перебиваться с хлеба на воду?
ФОТО: dreamstime

В программе TV24 «Пресс-клуб» руководитель отделения финансов и бухгалтерского учета факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Рамона Рупейка-Апога рассказала об ожидаемых изменениях в росте минимальных пособий и пенсий, подчеркнув, что существенных сюрпризов ждать не стоит, поскольку система уже несколько лет работает по новым принципам, пишет LA.LV.

По ее словам, изменения нельзя считать резкими реформами — это логичное продолжение ранее введенного регулирования. "Это не большие перемены. Уже в 2023 году в закон были внесены изменения: теперь мы не выплачиваем фиксированную сумму минимальных пособий и пенсий, а их размер меняется вместе с изменением доходов и следует за медианой", — пояснила эксперт.

Рупейка-Апога отметила, что именно по этой причине минимальные пособия и пенсии растут вместе с увеличением средних доходов в стране. В этом году рост был достаточно ощутимым.

"Поэтому и в этом году наши доходы в среднем увеличились на 12,7 %, а это означает, что минимальные пособия и минимальные пенсии вырастут со следующего года", — указала она.

В то же время эксперт подчеркнула, что данный механизм действует ежегодно и тесно связан с общей экономической ситуацией в стране.

"Каждый год все зависит от того, каким был рост средних доходов. Если экономике будет лучше, то в следующем году пенсионеры могут рассчитывать на большее", — отметила она.

В программе также было уделено внимание изменениям, которые особенно затронут работающих пенсионеров. По словам Рупейки-Апоги, наиболее существенный новый порядок вступит в силу в 2026 году. "Единственное новое изменение, которое начнет действовать в 2026 году, связано с работающими пенсионерами. Раньше нужно было подавать заявление, чтобы произошла индексация пенсии, своего рода перерасчет с учетом заработка во время работы. Теперь это будет происходить автоматически. Автоматически — в апреле. Но если пенсионер хочет, чтобы перерасчет был сделан в конкретном месяце, он может подать заявление и изменить месяц", — пояснила Рупейка-Апога.

LA.LV

#финансы #пенсии #индексация #экономика
Оставить комментарий

(4)
  • ES
    Ella Stroika
    26-го декабря

    В Латвии жируют пенсионеры только те, кто пролез в чиновью верхушку. И как показывает положение в стране, не имея ни ума, ни образования. Пенсионеры выживают: кто бутылки по помойкам собирает, кто на скромной диете сидит, что от квартплаты останется, как то до пенсии дотянуть. Одинаково, и латыш,и русский. За это, пробившиеся к тёплому стулу, рисуют себе доплаты, оклады, компенсации и бессовестно обеспечивают незаслуженный комфорт и в старости. Будем молить Бога о справедливости.

    31
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го декабря

    Послушать эти сытые мордочки, так у нас пенсионеры умирают не от бедности и болезней, а исключительно от счастья и переедания деликатесами. Тут некоторые альтернативно одаренные комментаторы всё кивают на Россию - мол, как там всё плохо. А вы посмотрите, как нашим пенсионерам "хорошо"! На выходных сьездил в ближайший пансионат, завёз старикам кофе и конфет. И наших "одаренных" комментаторов приглашаю сделать то же самое вместо того, чтоб портить себе кишечник, пукая в интернете на Россию. Начните с себя!

    36
    0
  • ji
    jurijs ivanovs
    25-го декабря

    нет ! не будут !они будут посещать суповую кухню и получать продовольственные пакеты ! а за квартиру им будет платить социальная служба самоуправления ! пенсионеры в латвии живут отлично ! как при коммунизме ! еда бесплатно квартира бесплатно врачи бесплатно ! штаны и обувь в гуманитарке стоят копейки ! пенсионэры в 2026 году бубут путешествовать по европам ! главное быть латышским или украинским пенсионером ! российские пенсионеры будут перебиваться с хлеба на воду и сдавать экзамены по латышскому языку !

    25
    8
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го декабря

    А до этого они не перебивались? Отдельные жировали, те, кому родня нули к пенсиям "пририсовывала"!

    92
    4
Читать все комментарии

