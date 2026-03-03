Baltijas balss logotype
Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā 17 31514

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā

Арнис Клуинис в «Neatkarīgā» указывает на то, что поправки к Закону о национальной безопасности, принятые под лозунгом укрепления государства, могут вызвать совершенно противоположный эффект. Требование закона увольнять из латвийских учреждений и предприятий граждан России и Беларуси формирует группу людей, у которых теперь есть основания ненавидеть Латвийскую Республику.

Сразу после вступления закона в силу агентство LETA опубликовало ряд сообщений: «SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” в последний рабочий день января уволила почти 50 сотрудников — граждан России и Беларуси»; «Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня прекратила трудовые отношения с десятью гражданами России и Беларуси, как того требует Закон о национальной безопасности»; «Восточная больница прекратила трудовые отношения с 13 гражданами России и Беларуси…»

С самого начала западной цивилизации известно, что подобные действия опасны. Уже древнегреческий автор Геродот, чьи труды положили начало светской истории западного мира, описывает случай в Египте, который учит не раздражать людей без необходимости. Там один человек вызвал подозрения, что способен свергнуть правителей, поэтому они решили «сослать его в болота», где он, «осознав нанесённую ему несправедливость, задумал отомстить своим врагам» и успешно это сделал. На латышском языке эта история была опубликована в советское время в книге «Teiksmainā senatne», чтобы читателям было ясно, что выводы из этого рассказа не следует применять к современности.

Однако латвийские органы безопасности и законодатели, похоже, поверили, что древний урок к Латвии не относится. Создана группа людей, имеющих основания мстить латвийскому государству — исходя из их убеждения, что увольнение было необоснованным, ведь они никогда не причинили Латвии и латышам никакого вреда, за одним исключением — если бы Латвия не сделала того, что сделала сейчас.

Причём речь идёт не только о упомянутых 50+10+13 человек, а о гораздо более широкой группе. В неё входят и те, чьё увольнение не попало в новости LETA, а также родственники и друзья уволенных, и, возможно, те, кто сам присоединится к этим настроениям, делая выводы о том, насколько безнадёжно (глупо, зависимо от иностранного диктата и т. п.) выглядит Латвия, если ей приходится хвататься за такую «соломинку», как поиски среди врачей отравителей.

Подобное происходило не только в далёкой древности и в далёких странах, но и 80 лет назад в самой Латвии, которая тогда входила в состав Советского Союза. Сейчас правдоподобной кажется версия, что Сталин действительно был отравлен именно потому, что слишком сильно раздражил приближённых к себе людей, но не смог их уничтожить. В нынешнем латвийском случае речь могла бы идти о высылке граждан России и Беларуси из страны, однако на столь последовательные действия Латвия, по мнению автора, не решается.

#история #Латвия #увольнение #национальная безопасность #Беларусь #Россия #политика
Оставить комментарий

(17)

Видео