Из-за различных факторов цена на электроэнергию этой зимой была примерно на 83% выше, чем предыдущей зимой, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления АО "Latvenergo" Мартиньш Чаксте.

"Прошлой зимой январь был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, нынешняя зима - одна из самых холодных. Подобной зимы мы не видели последние 15 лет, и мы также видели исторически самое высокое потребление электроэнергии с точки зрения мощности", - сказал Чаксте, добавив, что при таком потреблении задействовано все, что доступно.

Тепловые электростанции (ТЭС) "Latvenergo" два месяца работали почти на полную мощность, а это значит, что ископаемые ресурсы, в том числе эстонские и литовские, определяли цену на электроэнергию в регионе.

По словам Чаксте, в прошлом году была теплая зима, приток воды был больше, и, соответственно, было доступно больше электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями (ГЭС). В этом году, напротив, холодная погода совпала со снижением выработки электроэнергии ветром, а приток воды на ГЭС был значительно ниже среднего уровня. "Это привело к росту цен примерно на 83%, но это связано с несколькими объективными факторами", - сказал руководитель "Latvenergo".