Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Этой зимой цена на электричество была на 83% выше, чем в предыдущую зиму. А что случилось? 2 817

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2026
LETA
Изображение к статье: Этой зимой цена на электричество была на 83% выше, чем в предыдущую зиму. А что случилось?

Из-за различных факторов цена на электроэнергию этой зимой была примерно на 83% выше, чем предыдущей зимой, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления АО "Latvenergo" Мартиньш Чаксте.

"Прошлой зимой январь был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, нынешняя зима - одна из самых холодных. Подобной зимы мы не видели последние 15 лет, и мы также видели исторически самое высокое потребление электроэнергии с точки зрения мощности", - сказал Чаксте, добавив, что при таком потреблении задействовано все, что доступно.

Тепловые электростанции (ТЭС) "Latvenergo" два месяца работали почти на полную мощность, а это значит, что ископаемые ресурсы, в том числе эстонские и литовские, определяли цену на электроэнергию в регионе.

По словам Чаксте, в прошлом году была теплая зима, приток воды был больше, и, соответственно, было доступно больше электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями (ГЭС). В этом году, напротив, холодная погода совпала со снижением выработки электроэнергии ветром, а приток воды на ГЭС был значительно ниже среднего уровня. "Это привело к росту цен примерно на 83%, но это связано с несколькими объективными факторами", - сказал руководитель "Latvenergo".

Читайте нас также:
#Эстония #цены #Латвия #энергетика #электроэнергия #потребление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
7

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Опять в лидерах с конца... Экономист привел новые данные о достижениях Латвии
Изображение к статье: Valsts prezidenta preses dienesta foto
Изображение к статье: Синоптики уточнили прогноз погоды на неделю в Латвии
Изображение к статье: В Латвии резко потеплеет - синоптики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео