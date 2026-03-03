В 2025 году среднемесячная брутто-зарплата (до уплаты налогов) за полный рабочий день в стране составила 1 815 евро, свидетельствуют данные ЦСУ.

По сравнению с 2024 годом она увеличилась на 129 евро, или на 7,7 %.

В свою очередь средняя нетто-зарплата (чистыми на руки) в 2025 году составила 1 346 евро, или 74,1 % от брутто-зарплаты. За год она выросла на 10,2 %, опередив как рост потребительских цен, так и увеличение зарплаты до уплаты налогов. Реальный рост нетто-зарплаты с учётом инфляции составил 6,3 %.

Наконец, медианная нетто-зарплата (которую получают большинство жителей страны) в 2025 году составила 1 117 евро. Это уже ближе к правде.

Самые высокие и низкие зарплаты

В ряде отраслей средняя зарплата превышала средний показатель по стране. Среди наиболее высокооплачиваемых сфер были:

• финансовая и страховая деятельность — 3 077 евро; • информационные и коммуникационные услуги — 2 861 евро; • профессиональные, научные и технические услуги — 2 319 евро; • энергетика — 2 313 евро; • государственное управление — 2 103 евро.

Самая низкая средняя зарплата за полный рабочий день была в сфере размещения и общественного питания — 1 190 евро до уплаты налогов. А на руки – минималка, которая в прошлом году составяла 740 евро.

Где больше платят

Самая высокая средняя брутто-зарплата за полный рабочий день была в Риге и пригородах — 1 990 евро, самая низкая — в Латгалии (1 302 евро). Наибольшая разница сохранялась между Ригой и Латгалией — 34,6 %.