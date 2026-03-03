В 2025 году среднемесячная брутто-зарплата (до уплаты налогов) за полный рабочий день в стране составила 1 815 евро, свидетельствуют данные ЦСУ.
По сравнению с 2024 годом она увеличилась на 129 евро, или на 7,7 %.
В свою очередь средняя нетто-зарплата (чистыми на руки) в 2025 году составила 1 346 евро, или 74,1 % от брутто-зарплаты. За год она выросла на 10,2 %, опередив как рост потребительских цен, так и увеличение зарплаты до уплаты налогов. Реальный рост нетто-зарплаты с учётом инфляции составил 6,3 %.
Наконец, медианная нетто-зарплата (которую получают большинство жителей страны) в 2025 году составила 1 117 евро. Это уже ближе к правде.
Самые высокие и низкие зарплаты
В ряде отраслей средняя зарплата превышала средний показатель по стране. Среди наиболее высокооплачиваемых сфер были:
• финансовая и страховая деятельность — 3 077 евро;
• информационные и коммуникационные услуги — 2 861 евро;
• профессиональные, научные и технические услуги — 2 319 евро;
• энергетика — 2 313 евро;
• государственное управление — 2 103 евро.
Самая низкая средняя зарплата за полный рабочий день была в сфере размещения и общественного питания — 1 190 евро до уплаты налогов. А на руки – минималка, которая в прошлом году составяла 740 евро.
Где больше платят
Самая высокая средняя брутто-зарплата за полный рабочий день была в Риге и пригородах — 1 990 евро, самая низкая — в Латгалии (1 302 евро). Наибольшая разница сохранялась между Ригой и Латгалией — 34,6 %.
