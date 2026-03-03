Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь 9 9491

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь

В 2025 году среднемесячная брутто-зарплата (до уплаты налогов) за полный рабочий день в стране составила 1 815 евро, свидетельствуют данные ЦСУ.

По сравнению с 2024 годом она увеличилась на 129 евро, или на 7,7 %.

В свою очередь средняя нетто-зарплата (чистыми на руки) в 2025 году составила 1 346 евро, или 74,1 % от брутто-зарплаты. За год она выросла на 10,2 %, опередив как рост потребительских цен, так и увеличение зарплаты до уплаты налогов. Реальный рост нетто-зарплаты с учётом инфляции составил 6,3 %.

Наконец, медианная нетто-зарплата (которую получают большинство жителей страны) в 2025 году составила 1 117 евро. Это уже ближе к правде.

Самые высокие и низкие зарплаты

В ряде отраслей средняя зарплата превышала средний показатель по стране. Среди наиболее высокооплачиваемых сфер были:

• финансовая и страховая деятельность — 3 077 евро;
• информационные и коммуникационные услуги — 2 861 евро;
• профессиональные, научные и технические услуги — 2 319 евро;
• энергетика — 2 313 евро;
• государственное управление — 2 103 евро.

Самая низкая средняя зарплата за полный рабочий день была в сфере размещения и общественного питания — 1 190 евро до уплаты налогов. А на руки – минималка, которая в прошлом году составяла 740 евро.

Где больше платят

Самая высокая средняя брутто-зарплата за полный рабочий день была в Риге и пригородах — 1 990 евро, самая низкая — в Латгалии (1 302 евро). Наибольшая разница сохранялась между Ригой и Латгалией — 34,6 %.

×
Читайте нас также:
#финансы #Латвия #регионы #инфляция #зарплата #доходы #экономика #статистика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
14
4
1
9
0
23

Оставить комментарий

(9)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео