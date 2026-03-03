Baltijas balss logotype
За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы! 11 9969

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2026
Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!

В Латвии часто все происходит по присказке "хотели как лучше, получилось как всегда". Хотели ограничить присутствие в эфире русского языка, как известно, являющегося в Латвии угрозой для существования государства, а получили рупор пропаганды от соседнего государства.

На платформе Reddit появилось тревожное сообщение. Один из пользователей форума опубликовал информацию о том, что белорусы используют бывшую частоту Латвийского русского радио 4 (LR4) в своих целях, в том числе для распространения пропаганды.

«Как и ожидалось, закрытие LR4 стало “подарком” для дружелюбных соседей — с февраля они увеличили мощность передатчиков своих станций и даже начали транслировать новости на латышском языке с пропагандистским призывом переключаться тем, кому не хватает информации “на своём языке”.

Этот конкретный случай связан с белорусской радиостанцией, вещающей с передатчика в Браславе (недалеко от Даугавпилса). Теперь остаётся лишь ждать, когда и россияне в Пскове начнут использовать аналогичные методы…» — говорится в публикации.

В Совете по электронным СМИ порталу LA.lv пояснили: то, что программа этой станции принимается на большом расстоянии, особенно в направлении Риги, связано с тем, что после прекращения вещания LR4 в Риге в эфире больше не доступен мощный местный сигнал, вследствие чего стало возможным принимать удалённые станции. Дополнительным фактором являются хорошее распространение радиосигнала в холодную погоду и используемые технические средства для качественного приёма.

В настоящее время объявлен конкурс на право вещания на беспризорной частоте.

Читайте нас также:
#пропаганда #Латвия #технологии #радио #конкурс #информация #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
