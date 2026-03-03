Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида 1 4416

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида

Житель Вариньской волости Смилтенского края Андрис Малеев рассказал газете Ziemeļlatvija, как в повседневной жизни существует лишь на пособие по инвалидности. Он инвалид третьей группы, пенсия составляет 238 евро в месяц – и это единственный регулярный доход.

«Многие и не говорят, как им тяжело. Что там будешь скрывать, сколько положено, с этим надо выживать», – говорит Андрис.

«Живу скромно. Так уже много лет. Тщательно планирую расходы, сколько смогу себе позволить на еду, сколько останется на лекарства, счета, в том числе телефон, электричество. Если нет ничего острого, лекарства покупаю раз в три месяца. Хорошо, что живу в деревне. В городе вся эта сумма ушла бы за одно проживание».

До пенсии по старости мужчине еще предстоит ждать несколько лет. «Что там много жаловаться, как есть, так надо жить. Хорошо, что крыша над головой, живу в тепле. По-моему, бедность начинается, если ты без крыши над головой, без куска хлеба», – заключает Андрис. Статус нуждающегося жителя обеспечивает ему поддержку в виде продовольственных посылок, а также помощь в здравоохранении.

Читайте нас также:
#здравоохранение #бедность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
12
1
16
3
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Опять в лидерах с конца... Экономист привел новые данные о достижениях Латвии
Изображение к статье: Valsts prezidenta preses dienesta foto
Изображение к статье: Синоптики уточнили прогноз погоды на неделю в Латвии
Изображение к статье: В Латвии резко потеплеет - синоптики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео