Житель Вариньской волости Смилтенского края Андрис Малеев рассказал газете Ziemeļlatvija, как в повседневной жизни существует лишь на пособие по инвалидности. Он инвалид третьей группы, пенсия составляет 238 евро в месяц – и это единственный регулярный доход.

«Многие и не говорят, как им тяжело. Что там будешь скрывать, сколько положено, с этим надо выживать», – говорит Андрис.

«Живу скромно. Так уже много лет. Тщательно планирую расходы, сколько смогу себе позволить на еду, сколько останется на лекарства, счета, в том числе телефон, электричество. Если нет ничего острого, лекарства покупаю раз в три месяца. Хорошо, что живу в деревне. В городе вся эта сумма ушла бы за одно проживание».

До пенсии по старости мужчине еще предстоит ждать несколько лет. «Что там много жаловаться, как есть, так надо жить. Хорошо, что крыша над головой, живу в тепле. По-моему, бедность начинается, если ты без крыши над головой, без куска хлеба», – заключает Андрис. Статус нуждающегося жителя обеспечивает ему поддержку в виде продовольственных посылок, а также помощь в здравоохранении.