"С 2022 года и с момента полномасштабного вторжения России на Украину латвийский экспорт в страну-агрессор сократился несущественно. В то же время компаний, вовлеченных в сделки, больше. Это объясняется тем, что в эти данные включают и реэкспорт — Латвию больше используют как транзитную страну, поэтому эти товары отправлялись не из Латвии, а через нее. В то же время по сравнению с годом ранее в прошлом году было зафиксировано примерно вдвое меньше случаев, когда границу Латвии и России или Белоруссии пересекали товары, попавшие под санкции. По числу нарушений санкций Латвия является одной из стран-рекордсменов", - об этом в ходе дискуссии в передаче Латвийского радио заявил директор Таможенного управления Службы госдоходов (СГД) Раймондс Зукулс.

Объем торговли Латвии с Россией в 2025 году превысил почти миллиард евро - с учетом импорта, экспорта и транзита товаров.

Больше всего из Латвии экспортируют потребительские товары — напитки и алкоголь, одежду, обувь, косметику и фармацевтические продукты.

Общий объем сделок с момента полномасштабного вторжения России на Украину, впрочем, сократился. Латвийское радио сообщает, что импорт с 2022 года значительно сократился: с 1,8 млрд евро до неполных 100 млн евро в прошлом году. Экспорт, впрочем, держится на аналогичном уровне — менее миллиарда евро.

В 2021 году в Россию экспортировали менее тысячи латвийских предприятий, а в прошлом году — около 200. Заместитель госсекретаря Министерства экономики Янис Салминьш, впрочем, прокомментировал, "что министерство не планирует обновлять список и называть компании, участвующие в сделках со странами-агрессорами."