Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия установила неожиданный рекорд 3 2240

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия установила неожиданный рекорд
ФОТО: dreamstime

Экономические отношения с Россией продолжаются.

"С 2022 года и с момента полномасштабного вторжения России на Украину латвийский экспорт в страну-агрессор сократился несущественно. В то же время компаний, вовлеченных в сделки, больше. Это объясняется тем, что в эти данные включают и реэкспорт — Латвию больше используют как транзитную страну, поэтому эти товары отправлялись не из Латвии, а через нее. В то же время по сравнению с годом ранее в прошлом году было зафиксировано примерно вдвое меньше случаев, когда границу Латвии и России или Белоруссии пересекали товары, попавшие под санкции. По числу нарушений санкций Латвия является одной из стран-рекордсменов", - об этом в ходе дискуссии в передаче Латвийского радио заявил директор Таможенного управления Службы госдоходов (СГД) Раймондс Зукулс.

Объем торговли Латвии с Россией в 2025 году превысил почти миллиард евро - с учетом импорта, экспорта и транзита товаров.

Больше всего из Латвии экспортируют потребительские товары — напитки и алкоголь, одежду, обувь, косметику и фармацевтические продукты.

Общий объем сделок с момента полномасштабного вторжения России на Украину, впрочем, сократился. Латвийское радио сообщает, что импорт с 2022 года значительно сократился: с 1,8 млрд евро до неполных 100 млн евро в прошлом году. Экспорт, впрочем, держится на аналогичном уровне — менее миллиарда евро.

В 2021 году в Россию экспортировали менее тысячи латвийских предприятий, а в прошлом году — около 200. Заместитель госсекретаря Министерства экономики Янис Салминьш, впрочем, прокомментировал, "что министерство не планирует обновлять список и называть компании, участвующие в сделках со странами-агрессорами."

×
Читайте нас также:
#импорт #транзит #санкции #торговля #Латвия #экспорт #компании #экономика #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
2
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео