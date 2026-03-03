Baltijas balss logotype
До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2026
LETA
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта

В первой половине марта в Латвии ожидается повышенное атмосферное давление, поэтому осадков будет мало, а температура воздуха в самые теплые дни поднимется выше +10 градусов, прогнозируют синоптики.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, средняя температура воздуха в стране с пятницы держится выше нуля, поэтому метеорологическая весна, вероятно, уже наступила. Если во вторник средняя температура останется положительной, то метеорологическая весна в Латвии началась 27 февраля.

На этой и следующей неделе будет часто светить солнце, осадков будет мало, а ветер будет дуть преимущественно с запада, от слабого до умеренного. По мере прояснения неба ночные температуры во многих местах опустятся ниже нуля. В выходные и на следующей неделе максимальные дневные температуры могут достигать +10, +15 градусов, но прогнозы могут измениться.

Прогнозируемые погодные условия снизят риск наводнений, а оставшийся снег будет постепенно таять. По данным наблюдательных станций, снег уже растаял во многих районах Курземе и на западе Видземе, а самый толстый снежный покров остается в Селии и Латгале. В Дагде еще лежит 43 сантиметра снега.

Ожидается, что на следующей неделе снежный покров сохранится только в Латгале, а также местами в Селии и Видземе.

Читайте нас также:
#Латвия #весна
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

