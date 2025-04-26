В Латвии телевизор чаще смотрят бедные пожилые необразованные латыши — исследование

Телевидение сравнительно чаще смотрят жители Латвии в возрасте 55 лет и старше, с более низким уровнем образования и дохода, безработные, проживающие за пределами Риги, а также латыши.

Об этом свидетельствует исследование "Навыки и привычки жителей Латвии в использовании технологий для получения медиаприведений", заказанное Национальным советом электронных СМИ (НСЭСМИ).

Результаты опроса показывают, что интернет-телевидением в целом пользуются 44% респондентов.

Кабельным телевидением в целом пользуются 25% опрошенных, не реже одного раза в неделю — 19%, ежедневно или почти ежедневно — 15%. Его чаще всего смотрят люди пожилого возраста (55 лет и старше), с более низким уровнем дохода на одного члена семьи в месяц, безработные, проживающие за пределами Риги, а также представители других национальностей.

Наземное телевещание в целом используют 20% опрошенных, не реже одного раза в неделю — 13%, ежедневно или почти ежедневно — 11%. Наземное телевещание чаще используют пожилые люди старше 65 лет, респонденты с низким или средне-низким уровнем дохода на одного члена семьи, с начальным образованием, проживающие в сельской местности и безработные.

IP-телевидением в целом пользуются 20% респондентов. НСЭСМИ отмечает, что количество пользователей IP-телевидения существенно не различается между различными социально-демографическими группами и в ни одной из групп не превышает 25%.

Спутниковым телевидением в целом пользуются 11% опрошенных. Сравнительно больше пользователей спутникового телевидения (18%) зафиксировано среди жителей Видземе и Рижского региона.

В исследовании приняли участие 1548 постоянных жителей Латвии в возрасте от 15 лет. Опрос проводился с октября по ноябрь 2024 года. Исследование выполнило ООО "Latvijas fakti".