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В Латвии телевизор чаще смотрят бедные пожилые необразованные латыши — исследование 2 2662

Наша Латвия
Дата публикации: 26.04.2025
BB.LV
В Латвии телевизор чаще смотрят бедные пожилые необразованные латыши — исследование

Телевидение сравнительно чаще смотрят жители Латвии в возрасте 55 лет и старше, с более низким уровнем образования и дохода, безработные, проживающие за пределами Риги, а также латыши.

Об этом свидетельствует исследование "Навыки и привычки жителей Латвии в использовании технологий для получения медиаприведений", заказанное Национальным советом электронных СМИ (НСЭСМИ).

Результаты опроса показывают, что интернет-телевидением в целом пользуются 44% респондентов.

Кабельным телевидением в целом пользуются 25% опрошенных, не реже одного раза в неделю — 19%, ежедневно или почти ежедневно — 15%. Его чаще всего смотрят люди пожилого возраста (55 лет и старше), с более низким уровнем дохода на одного члена семьи в месяц, безработные, проживающие за пределами Риги, а также представители других национальностей.

Наземное телевещание в целом используют 20% опрошенных, не реже одного раза в неделю — 13%, ежедневно или почти ежедневно — 11%. Наземное телевещание чаще используют пожилые люди старше 65 лет, респонденты с низким или средне-низким уровнем дохода на одного члена семьи, с начальным образованием, проживающие в сельской местности и безработные.

IP-телевидением в целом пользуются 20% респондентов. НСЭСМИ отмечает, что количество пользователей IP-телевидения существенно не различается между различными социально-демографическими группами и в ни одной из групп не превышает 25%.

Спутниковым телевидением в целом пользуются 11% опрошенных. Сравнительно больше пользователей спутникового телевидения (18%) зафиксировано среди жителей Видземе и Рижского региона.

В исследовании приняли участие 1548 постоянных жителей Латвии в возрасте от 15 лет. Опрос проводился с октября по ноябрь 2024 года. Исследование выполнило ООО "Latvijas fakti".

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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го апреля

    Уже лет 15 активно пользуюсь услугами интернета, 6 лет как отказался от услуг телевидения, смотрю то, что меня интересует, а не то что пережёвывают местные СМИ. Жена постоянно сидит в своём планшете, я по старинке в стационарном.

    54
    5
  • JB
    Janis Berzin
    26-го апреля

    Опрос проводился среди зрителей местечкового телевидения, ибо те, кто смотрят запрещенные каналы признаваться в этом не будут?

    84
    5

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