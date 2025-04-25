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«Это нас не касается»: дипломаты Латвии не пришли к Кремлевской стене. Хотя там был посол США 12 3466

Политика
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
Иностранные послы у могилы Неизвестного солдата в Москве.

Иностранные послы у могилы Неизвестного солдата в Москве.

Несколько десятков иностранных послов в России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. МИД Латвии озвучил свою позиицию накануне.

В МИДе РФ отметили, что на возложение цветов к Вечному огню были приглашены все аккредитованные в Москве послы.

На кадрах с церемонии можно увидеть несколько десятков человек, в том числе послов США, Израиля, Палестины, Белоруссии, Китая, Словакии, Армении, Азербайджана и Йемена. У каждого в руках была красная гвоздика. Затем пришедшие почтили память погибших воинов минутой молчания.

Как сообщал bb.lv, днем ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила: "Это нас не касается. Это не наш праздник".

По ее словам "кремлевский мясник" 9 мая попытается устроить шоу. Россия создает впечатление, что у неё есть международная поддержка.

Отчасти это получается – латвийский министр рассказала, что в этом мероприятии примут участие и другие страны, чтобы продемонстрировать "какие-то условные связи".

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#9 мая #байба браже
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(12)
  • Без Партийный
    Без Партийный
    25-го апреля

    Латвийские дипломаты совсем нюх потеряли!!!

    52
    9
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Без Партийный
    26-го апреля

    Они не нюх потеряли, они потеряли обыкновенную человеческую совесть! Остались только хамство, наглость и ненависть.

    57
    5
  • ТТ
    Тим Тим
    25-го апреля

    Конечно,уроды,Ваш праздник 16 марта,а 8 и 9 мая у Вас дени траура.

    134
    9
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го апреля

    хамская дипломатия от Латвии.

    143
    8
  • З
    Злой
    25-го апреля

    Какая-то манния величия , как будто вы кого-то интересуете, , ваше отсутствие никто не заметил

    110
    3
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    25-го апреля

    Понятно, хозяин не велел.

    60
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Andris Bolt- Konskis
    25-го апреля

    Хозяин наоброт проявил завидную лояльность и рекомендовал своему послу поступить по человечески. А вот называть лидера великой державы мясником, да ещё и кровавым - это зря, ведь интернет помнит всё. Придёт время и нужно будет ответить!

    52
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го апреля

    Я уже писал недавно: по сравнению с нашей министервой британский премьер-салат Лиз Трасс - просто образец государственного деятеля.

    44
    1
  • OT
    Ol Ti
    25-го апреля

    ну ничего, все в этом мире меняется, снова запоют как соловьи, когда время придет. как политики меняют свое мнение в зависимости от коньюктуры известно даже ежу

    78
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го апреля

    Почему после наплевательского отношения к своим прямым обязанность в МИД Байба Браже ещё не подала в отставку или ее не уволили за несоответствие занимаемой должности? Или главная ее задача -- это вовлечение Латвии в военный конфликт с Россией?!

    100
    3
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    Алексей Зиновьев
    25-го апреля

    Глядя на фото этого , пока еще, человекообразного, понимаю, что теория Дарвина о происхождении человека дала обратный ход. Налицо прогресс превращения гуманоида в наших предков. Визуально, очень похоже...

    34
    2
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    25-го апреля

    Посмотрите на карту, сравните размер латвии и России, о какой войне может идти речь, это всё равно что выставить новорождённого на ринге против боксёра-тяжеловеса

    41
    1
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