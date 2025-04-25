Несколько десятков иностранных послов в России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. МИД Латвии озвучил свою позиицию накануне.

В МИДе РФ отметили, что на возложение цветов к Вечному огню были приглашены все аккредитованные в Москве послы.

На кадрах с церемонии можно увидеть несколько десятков человек, в том числе послов США, Израиля, Палестины, Белоруссии, Китая, Словакии, Армении, Азербайджана и Йемена. У каждого в руках была красная гвоздика. Затем пришедшие почтили память погибших воинов минутой молчания.

Как сообщал bb.lv, днем ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила: "Это нас не касается. Это не наш праздник".

По ее словам "кремлевский мясник" 9 мая попытается устроить шоу. Россия создает впечатление, что у неё есть международная поддержка.

Отчасти это получается – латвийский министр рассказала, что в этом мероприятии примут участие и другие страны, чтобы продемонстрировать "какие-то условные связи".