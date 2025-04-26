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Государство решилось облегчить жизнь жителям Латвии (СПИСОК ПОСЛАБЛЕНИЙ) 1 2049

Политика
Дата публикации: 26.04.2025
BB.LV
Государство решилось облегчить жизнь жителям Латвии (СПИСОК ПОСЛАБЛЕНИЙ)
ФОТО: dreamstime

Во вторник Министерство юстиции в лице своего главы Инесе Либини–Эгнере ("Новое Единство") представило на заседании правительства приоритетные мероприятия по уменьшению бюрократии в масштабе всей нашей страны. От различных ведомств, предпринимателей, простых неравнодушных граждан получено 186 предложений, и воплотились они в 21 запланированное действие.

Письмецо в конверте — погоди, не жди

Важнейшим принципом по сокращению бюрократии признано уменьшение документооборота:

  • получатели услуг от госуправления не будут вовлечены в обмен информацией между учреждениями;

  • любые данные структуры станут запрашивать у населения только 1 раз — а потом будут обмениваться ими между собой;

  • общение частных лиц и госучреждений будет максимально оцифровано, содержание — упрощено, процесс — ускорен;

  • электронные услуги более не станут дублироваться в бумажном формате;

  • уменьшат объем отчетов и проверок.

Ваш автор тут, конечно, власти поддерживает — чем меньше бумаги, тем сохранней деревья, наши зеленые друзья. Но только возникает риск самому попасть на серьезные деньги. Скажем, пропустил в электронной почте оповещение от Latvija.lv. А там — сообщение от Дирекции безопасности дорожного движения, что ты, подлец такой, ехал со скоростью 43 км/ч в месте, где за полкилометра от коего установлен знак "30".

Ну и вот, не заплатишь сорокаевровый штрафик, и придется взыскивать его судебным исполнителям. Все потому, что пожалели бумажку–письмецо в конверте. Ранее таковые штрафные квитанции CSDD доставляли в обязательном порядке, сейчас же извольте интересоваться онлайн, что вам выписали.

Держат связь через смартфоны

Так или иначе, Минюст полагает, что нас ждет "ориентированный на пользователя подход".

Итак, в самом скором времени у нас уже не будет бумажных документов по регистрации предприятий, по регистрации автомобилей и даже по оформлению водительских прав. Все — в смартфоне! Ну а если какой–то возрастной пользователь с таким гаджетом — на вы?

Такое впечатление, что наше родное юридическое ведомство стоит на страже лоббизма компаний из государств, не входящих в ЕС и НАТО. Ибо подавляющее большинство "умных" устройств, продаваемых в ЛР, изготовлены либо в Южной Корее, либо в Китае.

Впрочем, отдельные категории населения реально выигрывают — тем же инвалидам более не нужно будет проходить экспертизу нетрудоспособности, соответственная комиссия взвесит информацию о состоянии их организма из ресурса E–veselIba. Электронные же квитанции об оплате расходов по здоровью будут автоматически посылаться на ресурс VID EDS, чтобы потом быть перечислены населению в качестве возврата по налогам.

Обещано также, что в стране станет проще получать государственные пособия и возмещение оправданных расходов, а "переплаченные или неправильно проведенные платежи от государства возможно возместить автоматически, без заявления".

Вообще же пособия и выплаты из бюджета поможет получать так называемый э–счет, без написания дополнительного заявления. Так, в 2024 году было направлено 602,7 тысячи заявлений по присвоению пособий по болезни. Теперь же их будут обрабатывать компьютеры, а экономия времени в Государственном агентстве социального обеспечения (VSAA) составит 11,7 тысячи часов.

Что там по бизнесу

По нормативам Евросоюза, даже среднего размера предприятия обязаны оформлять "сообщения о долгосрочности" — занудные бюрократические документы, в коих указывается соответствие компании зеленому курсу Брюсселя и всякое такое. Минюст честно признает, что это все в общем ерунда. В таковых документах теперь "достаточно только отметки о машинном переводе, больше не нужно подтверждать его правильность". Что касается социальных предприятий, то их годовые отчеты будут оценивать только в том случае, если ранее замечались несоответствия. Остальным, надо полагать, утвердят автоматически.

В Латвии будет проще претендовать на средства государственного полу–банка Altum, через который деньги ЕС поступают, например, на ремонт зданий. Количество коммерсантов–получателей поддержки оценивается в 3232, и теперь данные по ним получат от Центрального статистического управления.

После получения регистрации, каждому предприятию будет активизироваться персональный электронный адрес для взаимодействия с госструктурами. Власти обещают "быстрейший и простой ответ на заявления".

ЛР намерена стать пионером в смысле упрощения разрешений на строительство, решений по энергоэффектвивности, регистрации обществ совладельцев жилплощади. Сооружения площадью до 25 м2 можно будет не регистрировать в системе кадастра и Земельной книги. Даже при площади до 150 м2 не потребуется разрешение на строительство, надо будет лишь оформить по шаблону "пояснительное письмо". Заявительный порядок оформления стройки частных домов и вспомогательных помещений сэкономит до 20 рабочих дней.

Какие ведомства прижмут?

В подготовленном госпожой Либиней–Эгнере документе содержатся ссылки на передовых собратьев по ЕС:

  • в Эстонии главный принцип управления: "Государство не должно спрашивать одну и ту же информацию дважды".

  • Нидерланды живут по понятию: "Государственные услуги организованы вокруг жизненных ситуаций человека, а не структур учреждений".

  • Швеция считает: "Упрощенное государственное регулирование есть преимущество конкурентоспособности".

Золотые слова! Вот и у нас, согласно подсчетам Минюста, при отказе от обязательных отчетов для Центрального статистического управления, общество может получить экономию — 1 715 794 евро, предприниматели — 404 861 евро, государственное управление — 678 888 евро.

Существенные сокращения, надо полагать, ждут и Государственное агентство занятости — там в прошлом году целых 198 сотрудников занимались таким действием, как администрирование отказа от статуса безработного.

И вообще, скоро совсем будет не с кем пообщаться, как в старину, путем доброй бумажной переписки. Слава богу, еще родное домоуправление RNP предупреждает в виде пришпиленной в подъезде на доску объявлений цидульки: мы вам отремонтировали насос на 800+ евро, а денежку возьмем в виде дополнительной платы на обхозяйствование. И как–то теплей на душе, знаете, становится от такой заботы руководства.

Что же касается реального сокращения человеко–мест в госуправлении, то из данных Минюста нет ни одного упоминания об уменьшении числа штатных единиц. Ведь, надо полагать, и за искусственным интеллектом потребуется спецнадзор. А как иначе — неужели кто–то будет пугать кормовую базу партии власти, да еще перед выборами?

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#чиновники #бюрократия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    26-го апреля

    А почему от запоров нет слабительного, чтобы облегчить жизнь жителям Латвии?

    11
    3

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