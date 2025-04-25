При всем богатстве выбора: как политики борются за неопределившихся граждан Латвии

Кто-то выборы очень метко сравнил с… гардеробом милой дамы – вещей много, а надеть нечего! Вот и многие избиратели при всем богатстве политического выбора разводят руками и говорят, что… им не за кого голосовать. В чем же причины такого парадокса?

Неопределившиеся – сила

Во-первых, это общий низкий уровень доверия народа к политикам и партиям. Люди никому уже не верят, и самое тревожное – не верят в возможность перемен.

Во-вторых, навязчивая активность отдельных политиков вызывает обратный эффект – определенное отторжение избирателей, желание дистанцироваться от этих «настырных кандидатов».

В-третьих, на каждых выборах наблюдается дефицит оригинальных идей.

Впрочем, опыт показывает, что по мере приближения дня выборов количество неопределившихся избирателей стремительно уменьшается, и даже иногда свое мнение меняют те, кто во время опросов категорически заявляли, что голосовать не пойдут.

Так или иначе, но «неопределившиеся» являются очень ценным, простите за такую бюрократическую риторику, электоральным ресурсом. Поскольку неопределившихся обычно весьма много, то именно способность того или иного политического лидера убедить эту категорию избирателей во многом и определяет исход выборов.

Шесть или больше?

От общих наблюдений перейдем к актуальной ситуации, а именно – к политическим раскладам в преддверии выборов в Рижскую думу, которые состоятся 7 июня. Для этого обратимся к самому последнему опросу рижан, проведенному социологами SKDS.

Итак, если бы выборы состоялись сегодня, то на них, согласно опросу, победила бы партия Шлесерса «Латвия на первом месте», за которую в апреле были готовы голосовать 11,6% рижских избирателей. На втором месте партия «Прогрессивные» с 8,2% поддержки столичных граждан ЛР. Тройку лидеров замыкает Национальное объединение – 7 процентов голосов столичных граждан ЛР.

Если бы выборы состоялись сегодня, то вновь в Рижской думе было бы представлено «Новое Единство» (6,2%). Пятипроцентный барьер преодолевают также «Стабильности!» (5,7%) и партия «Согласие», за которую намерены голосовать 5,3% рижан.

Шансы ворваться в думу сохраняют Suverēnā vara / Jaunlatvieši и «Честь служить Риге / Союз «зеленых» и крестьян» – 3,9% и 3,1% поддержки избирателей соответственно.

Таким образом, если бы выборы состоялись сегодня и все неопределившиеся в них не участвовали вообще, то тогда в новую думу попали бы 6 политических сил.

Однако все мы прекрасно понимаем, что значительная часть тех, кто пока еще не решил, кому отдать свой голос, в выборах будет участвовать. А значит, вполне логичен и второй рейтинг, который социологи составили, пропорционально распределив между всеми партиями голоса неопределившихся.

Кстати, парадокс – количество неопределившихся в апреле БОЛЬШЕ, чем было в январе: в начале года не могли сказать, за кого собираются голосовать, 26,1% рижан, а в апреле – уже 30,8% рижан! Видать, чрезмерная активность политиков только запутала часть избирателей!

Но вернемся ко второму рейтингу – с учетом неопределившихся. «Латвия на первом месте» может рассчитывать на 20% голосов. «Прогрессивные» – на поддержку 14,2% избирателей. Национальное объединение – на 12% голосов столичных граждан ЛР. «Новое Единство» – на 10,7% голосов. «Стабильности!» и партия «Согласие» – на 9,8% и 9,2% голосов соответственно.

Согласно этому обобщенному рейтингу, пятипроцентный барьер преодолевают и Suverēnā vara / Jaunlatviesi и «Честь служить Риге / Союз «зеленых» и крестьян – 6,8% и 5,3% процента поддержки избирателей соответственно.

Харизма, активность, дерзость

За счет чего в лидеры вырвалась и удерживает позиции «Латвия на первом месте»? Здесь все просто: яркий, харизматичный лидер (Шлесерс), который очень активен во всех социальных сетях и который умеет даже скучные предвыборные дебаты превратить в мини-шоу – в том числе за счет резких, на грани фола, высказываний. К тому же Шлесерс не скупится на громкие обещания, включая и сенсационные – например, бесплатный общественный транспорт для всех и платный въезд в центр Риги на личном автотранспорте для нерижан.

Стоит учесть и тот факт, что Шлесерс и Ко раньше других начал предвыборную кампанию и за счет умеренной политики и интернациональной команды претендует как на голоса латышей, так и русскоязычных, являясь очень грозным конкурентом для «традиционных» русскоязычных партий.

Второе место партии «Прогрессивные» свидетельствует о том, что этой политической силе, даже при отсутствии громкой рекламы, удалось за последние годы заполучить стабильный электорат по всей стране, включая и Ригу.

Но вот нарастить количество избирателей за счет тех же неопределившихся данной политической силе будет весьма сложно – прежде всего потому, что ее лидер на этих выборах (Клейнбергс) явно не может похвастаться харизмой и высокой узнаваемостью.

За свое представительство в новой Рижской думе может быть спокойно Национальное объединение: и в столице достаточно националистически настроенных избирателей, для которых вопросы, условно говоря, «латышскости» Риги превыше всего. Причем эта категория избирателей зачастую даже не углубляется в хозяйственные предложения Национального объединения, этот электорат «суперпатриотов» мало волнует и вопрос харизмы лидера списка.

В общем, Нацобъединение может особо не тратиться на рекламную кампанию. Среди неопределившихся электората этой партии почти нет.

Что касается «Нового Единства», то ее четвертое место следует воспринимать как... невероятное везенье! Ведь это партия действующего мэра Кирсиса, который напрочь лишен харизмы, но самое главное – он за почти 5 лет у власти (сперва, впрочем, в качестве вице-мэра) не сумел завоевать авторитет в глазах рижан и, согласно опросам, является одним из самых непопулярных столичных градоначальников.

Впрочем, скорее всего, «Новое Единство» будет представлено и в новой думе – партия справедливо полагается на чиновничий электорат.

Жесткая схватка за русские голоса

На этих выборах самой ожесточенной будет схватка именно за русскоязычных избирателей, о чем свидетельствуют и рейтинги: партии, претендующие на голоса нелатышского электората, идут, что называется, ноздря в ноздрю, наступая на пятки друг другу.

Партия Росликова «Стабильности!» наверняка заберет себе значительную часть бывших избирателей «Русского союза» и, вероятно, часть электората «Согласия». Удастся ли «Согласию» сохранить своего традиционного избирателя – узнаем уже в ночь с 7 на 8 июня.

Интересно будет посмотреть, насколько успешным с точки зрения преодоления пятипроцентного барьера окажется новый тандем – партии Suverēnā vara Степаненко и партии Jaunlatvieši (Младолатыши), то есть скрещение русскоязычных и латышских политиков.

Главный вызов для объединения ЧСР / Союз «зеленых» и крестьян – это поиск тех избирателей, которые при всем своем национальном настрое (типичный избиратель «зеленых» и «крестьян») сохранят и определенную хозяйственную прагматичность, присущую партии Бурова.

Но, конечно, самое интересное будет уже после выборов. А именно, кто же возьмет на себя инициативу создания правящей коалиции и кто в итоге получит пост мэра. Ждать осталось уже недолго…