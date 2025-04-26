Умерла актриса, которая озвучивала кота Матроскина

Умерла советская и российская актриса, мастер озвучивания и дублирования Светлана Харлап.

Она занималась озвучиванием телепередач «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка», а также была голосом Элмо из сериала «Улица Сезам».

Актриса озвучивала кино и мультфильмы, рекламные ролики и компьютерные игры. В числе ее работ — голос Чаки Финстера в «Ох уж эти детки» (1991 — 2004), Конька-горбунка в одноименном мультфильме (1975), кота Матроскина в «Дядя Федор, пес и кот» (1975), Пончика в «Незнайке в Солнечном городе» (1977) и другие.

Отметим, что кроме Светланы Харлап кота Матроскина также озвучивал и Олег Табаков.

В качестве актрисы дубляжа Харлап участвовала в работе над более чем 170 фильмами.

Светлане Харлап было 84 года.

Высказывания кота Матроскина: