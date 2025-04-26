Умерла актриса, которая озвучивала кота Матроскина

Умерла советская и российская актриса, мастер озвучивания и дублирования Светлана Харлап.
Она занималась озвучиванием телепередач «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка», а также была голосом Элмо из сериала «Улица Сезам».
Актриса озвучивала кино и мультфильмы, рекламные ролики и компьютерные игры. В числе ее работ — голос Чаки Финстера в «Ох уж эти детки» (1991 — 2004), Конька-горбунка в одноименном мультфильме (1975), кота Матроскина в «Дядя Федор, пес и кот» (1975), Пончика в «Незнайке в Солнечном городе» (1977) и другие.
Отметим, что кроме Светланы Харлап кота Матроскина также озвучивал и Олег Табаков.
В качестве актрисы дубляжа Харлап участвовала в работе над более чем 170 фильмами.
Светлане Харлап было 84 года.
Высказывания кота Матроскина:
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Он о зайцах думает. О нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?
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Не пр-равильно ты, дядя Фёдор, бутер-рброд ешь... Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, м-м-м, так вкуснее получится...
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Наконец-то мой любимый дядя Федор приехал! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки накосим!
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В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают. Не будем дверь открывать!
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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
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