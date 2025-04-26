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Умерла актриса, которая озвучивала кота Матроскина 3 1175

Lifenews
Дата публикации: 26.04.2025
BB.LV
Умерла актриса, которая озвучивала кота Матроскина

Умерла советская и российская актриса, мастер озвучивания и дублирования Светлана Харлап.

Она занималась озвучиванием телепередач «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка», а также была голосом Элмо из сериала «Улица Сезам».

Актриса озвучивала кино и мультфильмы, рекламные ролики и компьютерные игры. В числе ее работ — голос Чаки Финстера в «Ох уж эти детки» (1991 — 2004), Конька-горбунка в одноименном мультфильме (1975), кота Матроскина в «Дядя Федор, пес и кот» (1975), Пончика в «Незнайке в Солнечном городе» (1977) и другие.

Отметим, что кроме Светланы Харлап кота Матроскина также озвучивал и Олег Табаков.

В качестве актрисы дубляжа Харлап участвовала в работе над более чем 170 фильмами.

Светлане Харлап было 84 года.

Высказывания кота Матроскина:

  • Он о зайцах думает. О нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?

  • Не пр-равильно ты, дядя Фёдор, бутер-рброд ешь... Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, м-м-м, так вкуснее получится...

  • Наконец-то мой любимый дядя Федор приехал! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки накосим!

  • В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают. Не будем дверь открывать!

  • Средства у нас есть. У нас ума не хватает.

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#r.i.p.
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(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го апреля

    М-да... Достоверная информация -- это вообще не про ВВ! Где же столько дураков набрали? В Украине поди.

    7
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го апреля

    А кто это не в курсе, что Кота Матроскина озвучивал Табаков?! ББ, мне за вас стыдно - вы мультики нормальные в детстве не смотрели или голос Табакова от женского отличить не можете?

    31
    4
  • AE
    Al Ekses
    Мимо проходил
    26-го апреля

    Тоже удивился, но, оказывается, был ещё один мультик «Дядя Фёдор, пёс и кот», вот там-то она и озвучивала. Мультик такой не помню, но он есть на тытрубе.

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