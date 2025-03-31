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Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4 860

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро

Министерство обороны Латвии подписало рамочный договор со шведской компанией "Saab" о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов ближнего действия RBS 70 NG на сумму 2,1 млрд шведских крон (190 млн евро), сообщила "Saab" в понедельник.

Заказ включает в себя пусковые установки и ракеты RBS 70 NG, а также учебное оборудование. Поставки систем ПВО будут осуществляться в 2026-2030 гг.

""Saab" продолжает поддерживать Национальные вооруженные силы Латвии мощными наземными системами ПВО, которые значительно повысят потенциал обнаружения и противодействия воздушным угрозам", - сказал руководитель подразделения "Saab Dynamics" Йорген Юханссон.

RBS 70 NG оснащены системами автоматического сопровождения целей и приборами ночного видения и предназначены для уничтожения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, ракет и других целей на расстоянии до девяти километров.

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#вооружение #закупки минобороны
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(4)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    31-го марта

    Уж лучше бы мозгов заказали себе на эту сумму дебилы...

    47
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Яшка Одесский
    31-го марта

    Им и на впятеро бОльшую сумму мозги не помогут. Даже если пересадят - не приживётся...

    17
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го марта

    Ну и в кого стрелять будем?

    35
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Бесс Толковый
    31-го марта

    Как обычно - у нынешней власти один враг. Правда, против него эти системы - вчерашний день, но деньги списать надо. Ну и немного чтобы к карманам прилипло, как водится в Минобороны...

    39
    1
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