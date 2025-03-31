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В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 4 1017

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро

В прошлом году судебные исполнители взыскали в интересах государства и других пострадавших сторон в общей сложности 328 млн евро, что на 52 млн евро или почти на 19% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году судебные приставы взыскали более 10 млн евро в пользу Фонда гарантирования алиментов.

Наибольший объем взысканий был произведен по гражданским делам, где было взыскано в общей сложности более 295 млн евро, по делам об административных правонарушениях - более 12 млн евро, а по уголовным делам в прошлом году было взыскано в общей сложности 20 млн евро.

В 2024 году общий объем работы судебных приставов немного увеличился по сравнению с 2023 годом, при этом количество исполнительных документов, переданных на принудительное исполнение, выросло почти на 16 %, или на 26 000, и составило в общей сложности 187 000 исполнительных документов.

В 2024 году на долю дел об административных правонарушениях пришлось более половины или почти 51 % всех исполнительных производств, переданных судебным приставам. Второй по величине категорией стали гражданские дела - 46 % всех решений, переданных на исполнение, а доля уголовных дел, переданных на исполнение, составила всего 3 %.

«Объем средств, ежегодно взыскиваемых в принудительном порядке, подтверждает, что работа судебных приставов является важнейшим инструментом обеспечения исполнения судебных решений и защиты общественных интересов», - подчеркнул Андрис Споре, председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей. Исполнители занимаются делами, по которым не удалось взыскать компенсацию добровольно, поэтому неудивительно, что большинство дел - это административные правонарушения. В основном это правонарушения на относительно небольшие суммы, которые должники стараются не платить.

Гражданские дела, с другой стороны, составляют наибольшую долю объема работы с точки зрения времени, а также наибольшую долю с точки зрения взысканий. Сюда входит особенно важная работа по алиментам, которая напрямую влияет на благосостояние семей и детей.

Помимо исков о взыскании долгов по гражданским, административным и уголовным делам, а также по делам о взыскании алиментов, судебные приставы также отвечают за взыскание заработной платы, исполнение иностранных судебных решений и исполнение арбитражных решений.

Судебные исполннители - это государственные служащие, обязанность которых - исполнять судебные решения в интересах пострадавшей стороны, государства и общества. Латвийский совет присяжных судебных исполнителей обязан заботиться о профессионализме представителей отрасли и публично представлять их мнение.

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#долг #судебный исполнитель
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(4)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    1-го апреля

    Не врите, у в сиротском суде, есть связь.Чтобы сейчас забрали детей нужно очень постараться, алкоголиков и неблагополучных элементов, да забирают и то стараются при возможности у родных оставить, кто в состоянии из родственников смотреть, а что касается интернетов или детских домов, это крайние слухи, если за ребёнком некому смотреть или не хотят родственники. Зачем вы врёте, никто детей просто так не забирает и не расселяют, если есть нормальные родственники!

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    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Иннокентий Сидоров
    1-го апреля

    Не врите, у в сиротском суде, есть связь.Чтобы сейчас забрали детей нужно очень постараться, алкоголиков и неблагополучных элементов, да забирают и то стараются при возможности у родных оставить, кто в состоянии из родственников смотреть, а что касается интернатов или детских домов, это крайние меры, если за ребёнком некому смотреть или не хотят родственники. Зачем вы врёте, никто детей просто так не забирает и не расселяют, если есть нормальные родственники!

    0
    1
  • TJ
    Tatjana Jonina
    1-го апреля

    Здравствуйте! Вместо того чтоб семьям реально помогать детей заберают и раскидывают по разным семья сестер и братьев я с детского дома лет 35 как жду когда дадут жильё сейчас вынуждены снимать за аренду 100 евро плюс камунальных сотрудничала копировалась исправила всё равно на встречу не пошли а наоборот отобрали и в долг вогнали по алиментам которая безработная по уходу за маленьким ребёнком 11 месячным мужа официально не берут не хотят за него налог платить как давать с чего статуса нидают говорят не положено у нас 7 детей из которых 6 атобраных вернуть детей нет средств на адвокатов как быть идти и вешаться.....

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  • AB
    Anna Belova
    31-го марта

    Я так понимаю, это самая нудная профессия в нашей стране. Содрать деньги хотят все

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