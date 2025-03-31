Миериня призвала сильнее надавить на Россию

Миериня в Киеве призвала к продолжению санкционного давления на Россию.

Санкционное давление в отношении России необходимо продолжать и в сфере энергетики, и финансов, и товаров двойного применения, подчеркнула спикер Сейма Дайга Миериня, которая в понедельник в украинской столице приняла участие в саммите председателей парламентов.

Как сообщили агентству ЛЕТА в бюро председателя Сейма, в понедельник в Киеве, обращаясь к председателям парламентов, Миериня напомнила о событиях марта 2022 года в Буче.

"Об этом нельзя забыть, этого нельзя простить. Убийц надо назвать поименно, убийц надо привлечь к ответственности и наказать со всей возможной строгостью. Преступления против человечества не имеют срока давности", - заявила спикер Сейма.

Она отметила, что несколько дней назад по всей Балтии прошли акции памяти жертв бесчеловечных советских депортаций. "Государство-агрессор на востоке исторически меняло свое название, но не изменило своих зверских привычек. Россия является и останется долгосрочной угрозой безопасности и демократии", - заявила Миериня.

Она пообещала, что Латвия продолжит активно поддерживать создание специального трибунала по расследованию преступлений против Украины. "Мы выступаем за скорую передачу этого процесса для принятия политического решения", - сказала Миериня.

Кроме того, Латвия продолжает свое участие в Международном центре по привлечению к ответственности за совершенные Россией преступления против Украины, а также действует в общей следственной группе.

Латвия поддерживает создание комиссии по искам на основании международного договора. Важно, что процесс формирования комиссии проходит с соблюдением предложенных Украиной временных рамок и будет завершен до конца этого года, подчеркнула Миериня.

После создания комиссии по искам надо будет продолжить работу по созданию компенсационного фонда, добавила спикер Сейма.

Она подчеркнула, что необходимо продолжать работу и по возвращению домой похищенных украинских детей. Похищено более 20 000 детей, возвращено лишь чуть более тысячи. "Эти преступления агрессор никогда не сможет стереть из памяти людей, оставшись безнаказанным", - подчеркнула Миериня.

В заключение своей речи она пообещала, что поддержка Латвией Украины продолжится. Латвия продолжит оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта (ВВП), а также ежегодную поддержку в размере пяти миллионов евро на реконструкцию Украины.

Кроме того, Латвия продолжит поддерживать мирных жителей Украины и будет выступать за интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, отметила спикер Сейма.