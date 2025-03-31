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Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1 844

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
ФОТО: pixabay

59% жителей Латвии поддерживают изъятие из обращения монет в один и два цента, а 37% выступают против, свидетельствуют данные "Радара платежей" Банка Латвии.

4% жителей не имеют конкретного мнения по этому вопросу.

По сравнению с опросами, которые проводились в августе и феврале прошлого года, мнение латвийцев по этому вопросу не изменилось.

В "Радаре платежей" также отмечается, что 63% жителей в возрасте 65-74 лет поддержали бы округление конечной суммы покупки при оплате наличными и изъятие из обращения монет самого мелкого номинала.

С другой стороны, на вопрос о том, правильно ли поступают Эстония и Литва, вводя округление конечной суммы покупки при оплате наличными, 39% участников опроса с этим согласились, а 11% выразили отрицательное отношение.

43% респондентов ответили, что не знают о том, что Эстония и Литва решили ввести округление конечной суммы покупки, а 7% не имели конкретного мнения по этому вопросу.

Опрос проводился в сотрудничестве с исследовательской компанией "Latvijas fakti".

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(1)
  • Н
    Николай
    31-го марта

    А как же тогда оплачивать товары с ценой 0,99 и с другими девятками на конце? Не получается.

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    0

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