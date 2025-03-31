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Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3 2204

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии

Сбережения имеют 86% жителей Латвии, 82% жителей Эстонии и 71% жителей Литвы, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Kantar EMOR" в странах Балтии.

Согласно результатам опроса, более половины жителей стран Балтии по-прежнему держат свои сбережения на обычных банковских счетах. "Разумеется, деньги, которые просто лежат на счете, никак не защищены от инфляции. В силу многолетнего отсутствия каких-либо хороших возможностей, люди привыкли к такому положению дел, и даже утратили веру в то, что в их домашнем банке можно что-то зарабатывать на своих сбережениях", - сказала эксперт.

Опрос показал, что на срочных вкладах свои сбережения держат только 24% жителей Эстонии, 26% жителей Литвы и 8% жителей Латвии. "Долгое время крупные иностранные банки, задававшие тон на рынках стран Балтии, не предлагали своим клиентам практически никаких простых и безопасных, но при этом приносящих доход возможностей вложения денег. Всего два-три года назад маржа даже по срочным вкладам была близкой к нулю", - сказала Пехтер, добавив, что в последние годы тенденция все же стала позитивной и размещение денег на вкладах снова становится популярным.

Исследование показало, что сберегательными вкладами с более низкой процентной ставкой, но при этом с возможностью в случае необходимости быстро получить деньги, пользуются 43% жителей Эстонии, 37% жителей Латвии и 18% жителей Литвы, а в виде наличных свои сбережения хранят 30% жителей Латвии, 29% жителей Литвы и 26% жителей Эстонии.

"Эти цифры подтверждают, что значительное количество людей держат какую-то часть своих сбережений в постоянном доступе. При этом они, очевидно, не отдают себе отчета в том, что хранящиеся "в чулке" деньги могли бы приносить им доход. Даже если лежат на сберегательном счете, который позволяет вкладчикам быстро начать пользоваться своими деньгами, вложенная сумма приносила бы им 2-3% в год", - отметила эксперт.

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#вклады #сбережения
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(3)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    31-го марта

    Интересно другое, как тут ещё что-то и откладывать умудряются? работа г.... о, зарплаты ни какие,с этого ещё и откладывают, ну, ну.Пиз.... ж какой-то.

    3
    1
  • Д
    Дед
    31-го марта

    В Латвии не куда вкладывать деньги. Бизнес уничтожен.

    5
    0
  • AB
    Anna Belova
    31-го марта

    Люди откладывают на чёрный день, который уже наступил

    28
    1
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