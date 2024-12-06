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Жители Латвии не верят, что в Грузии сменится власть - опрос 2

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2024
BB.LV

«Чем закончатся протесты в Грузии?» - на этот вопрос ответило более 1 тысячи жителей Латвии, принявших участие в опросе портала bb.lv.

Лишь 8 процентов проголосовавших считают, что протесты оппозиции приведут к смене нынешней власти, которая, напомним, приостановила евроинтеграцию Грузинской Республики.

Подавляющее большинство (81 процент) уверены, что продолжающиеся уже неделю демонстрации в Тбилиси, включающие жаркие столкновения с местной полицией, ни к чему не приведут.

Очевидно также, в Латвии следят за событиями Грузии и имеют на этот счет свое мнение – лишь 11 процентов выбрали в качестве ответа «Не знаю».

В то время, как население Латвии не верит в перемены, власти поддерживают протестующую оппозицию.

Напомним, премьер-мининстр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. На этот срок Тбилиси также отказывается от всех грантов ЕС.

"Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, которую ЕС должен оказать нам", - подчеркнул Кобахидзе.

Решение правительства Грузии прокомментировала глава МИД Латвии Байба Браже. Он утверждает, что более 80% грузин видят будущее своей страны в ЕС. «Решение правительства Грузии — это геополитический выбор, и это не европейское будущее», - констатировала Браже.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня заявил, что «страны Балтии должны выразить солидарность с жителями Грузии в их стремлении добиться справедливости и восстановления перспективы Грузии на вступление в Европейский союз».

#грузия
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го декабря

    Столкновения будут расти по мере подвоза баблица для местной блмушки и поджаривания инфоговна в черепах протестунов. Природу и механику образования таких революций прекрасно описал Пелевин в "s.n.u.f.f."- "В оркских деревнях до сих пор приходят в религиозный ужас при виде СВЧ-печек. Им непонятно, как это так – огня нет, гамбургер никто не трогает, а он становится все горячее и горячее. Делается это просто – надо создать электромагнитное поле, в котором частицы гамбургера придут в бурное движение. Оркские революции готовят точно так же, как гамбургеры, за исключением того, что частицы говна в оркских черепах приводятся в движение не электромагнитным полем, а информационным."

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  • Д
    Дед
    6-го декабря

    Как оказывается не страны, а их правители. Страны или народ в 80%, не поддерживает решение своих властей.

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