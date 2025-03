Your browser does not support the video tag.

«Чем закончатся протесты в Грузии?» - на этот вопрос ответило более 1 тысячи жителей Латвии, принявших участие в опросе портала bb.lv. Лишь 8 процентов проголосовавших считают, что протесты оппозиции приведут к смене нынешней власти, которая, напомним, приостановила евроинтеграцию Грузинской Республики. Подавляющее большинство (81 процент) уверены, что продолжающиеся уже неделю демонстрации в Тбилиси, включающие жаркие столкновения с местной полицией, ни к чему не приведут. Очевидно также, в Латвии следят за событиями Грузии и имеют на этот счет свое мнение – лишь 11 процентов выбрали в качестве ответа «Не знаю». В то время, как население Латвии не верит в перемены, власти поддерживают протестующую оппозицию. Напомним, премьер-мининстр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. На этот срок Тбилиси также отказывается от всех грантов ЕС. "Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, которую ЕС должен оказать нам", - подчеркнул Кобахидзе. Решение правительства Грузии прокомментировала глава МИД Латвии Байба Браже. Он утверждает, что более 80% грузин видят будущее своей страны в ЕС. «Решение правительства Грузии — это геополитический выбор, и это не европейское будущее», - констатировала Браже. В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня заявил, что «страны Балтии должны выразить солидарность с жителями Грузии в их стремлении добиться справедливости и восстановления перспективы Грузии на вступление в Европейский союз».

