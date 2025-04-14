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Аттракцион неслыханной щедрости. Рижская дума может сделать час парковки в центре бесплатным 1 2215

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Аттракцион неслыханной щедрости. Рижская дума может сделать час парковки в центре бесплатным

В Рижской думе решили рассмотреть возможность введения в центре города бесплатной парковки на срок до одного часа.

Поручение было дано после просьб от предприятий, расположенных в центре города. В Рижской думе вдруг решили, что это будет способствовать притоку покупателей в центр города и решит проблему пустых витрин. Чувствуется приблежение выборов...

"Центру города приходится конкурировать с торговыми центрами в отдаленных микрорайонах Риги, где не нужно платить за парковку, чтобы получить услуги. Парковка - одна из причин, по которой предприятия в центре города сталкиваются с проблемой привлечения клиентов", - сказал один из городских депутатов.

Об этой проблеме публично заявило предприятие общественного питания "Lauvas nams", которое в своем годовом отчете пожаловалось, что приток клиентов снижается как из-за роста цен, так и из-за отмены бесплатной парковки.

Почему о парковке не думали до этого многие годы? Молчит Рижская дума.

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#рижская дума #парковка
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(1)
  • Д
    Дед
    14-го апреля

    Жадность чинуш уничтожила бизнес. Это норма для Латвии.

    31
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