Аттракцион неслыханной щедрости. Рижская дума может сделать час парковки в центре бесплатным

В Рижской думе решили рассмотреть возможность введения в центре города бесплатной парковки на срок до одного часа.

Поручение было дано после просьб от предприятий, расположенных в центре города. В Рижской думе вдруг решили, что это будет способствовать притоку покупателей в центр города и решит проблему пустых витрин. Чувствуется приблежение выборов...

"Центру города приходится конкурировать с торговыми центрами в отдаленных микрорайонах Риги, где не нужно платить за парковку, чтобы получить услуги. Парковка - одна из причин, по которой предприятия в центре города сталкиваются с проблемой привлечения клиентов", - сказал один из городских депутатов.

Об этой проблеме публично заявило предприятие общественного питания "Lauvas nams", которое в своем годовом отчете пожаловалось, что приток клиентов снижается как из-за роста цен, так и из-за отмены бесплатной парковки.

Почему о парковке не думали до этого многие годы? Молчит Рижская дума.