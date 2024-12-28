Не совсем скорая и не совсем помощь: когда в Латвии можно вызывать скорую помощь (список симптомов)

Зимнее время – период ослабления иммунитета, повышенной заболеваемости, риск разнообразных травм. Возрастает нагрузка на все институты здравоохранения – от очередей в аптеках и у семейных врачей и до времени ожидания на телефоне неотложной медицинской помощи.

«Скорая» стала проблемой политической! И недавно этот вопрос был освещен старшим экспертом Отдела качества лечения Министерства здравоохранения Андой Вейкшане, ответившей на обращение депутатов Сейма.

«Обеспечивает равномерное покрытие сетью бригад»

Если верить карте, представленной ведомством Хосама Абу Мери, то Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) на всей территории Латвии обеспечивает равномерное покрытие сетью бригад соответственно (...) числу жителей, плотности населения, дорожной инфраструктуре, опасным объектам и сети стационаров, чтобы выполнить установленные Кабинетом министров требования по времени прибытия...»

Так-то оно так, но вот не дай Бог, конечно, оказаться в самых крупных «белых пятнах», где-то между Кандавой и Ауце, где у нас расстояние 83 км. С другой стороны, парламентская подкомиссия по общественному здоровью в ноябре установила, что требуется «срочно найти решение, чтобы обеспечить сохранение непрерывной неотложной медицинской помощи и услуг первичного ухода за здоровьем в регионах у внешней границы Европейского союза, где доступность услуги уже в настоящее время под угрозой».

Как рассказывается в документе Минздрава, хотя у каждой бригады «неотложки» имеется свой «пункт локализации» – помещение для ожидания между вызовами, – оно не привязано к конкретной административной территории, и желтые машины непрерывно находятся в движении, что вызвано спецификой работы. «СНМП действует по принципу оперативной работы, что предусматривает – на вызовы отправляется та бригада медиков, которая свободна и находится ближе всего к месту события. Это может быть любая бригада из других мест локализации».

Медицинский эксперт особенно настаивает на том, что звонок по телефону 113 следует совершать «в случаях, когда есть угроза жизни человека и решающими для получения помощи являются минуты – получена очень тяжелая травма или есть внезапное заболевание.

Ситуации, когда нужно вызывать медиков СНМП, включают в себя:

потерю сознания,

остановку дыхания или внезапное затруднение дыхания,

тяжелые травмы или сильное кровотечение, угрожающее жизни,

признаки, свидетельствующие об инфаркте (внезапные боли за грудиной),

признаки, свидетельствующие об инсульте (внезапная слабость с одной стороны),

другие угрожающие жизни ситуации».

Латвийское ноу-хау – лечение по телефону

Разумеется, в ведомстве понимают, что «человек без медицинского образования не всегда способен объективно оценить свое состояние здоровья». «Поэтому, – написала взволнованным депутатам эксперт Минздрава, – при ухудшении состояния здоровья или в случаях любой неясности и сомнений своевременно нужно было бы связаться с медиками. В рабочее время желательно обратиться или проконсультироваться со своим семейным врачом, в свою очередь, когда нет возможности (...) звонить на консультативный телефон семейных врачей, отправляться к дежурному врачу или к медикам пункта срочной медицинской помощи».

Тут позвольте немного личного опыта.

Летом минувшего года мне довелось пройти неожиданный период довольно сильных болей, необычного характера – появлявшихся и в спине, и в животе. Обострялись они ночью, да так, что спать можно было только в одном положении на левом боку. Как назло, и мой семейный врач оказалась на бюллетене – и таким образом я реально промучился больше месяца, пока все это ровным счетом точно так же не кончилось, как и началось.

Причем конец болей пришел одновременно с выходом доктора с больничного и выписки мне направлений. Прошел УЗИ, рентген, анализы – все чисто. Скорее всего, это была невралгия. Но благодаря этому мне довелось осуществить максимальное число диагностических процедур. А вот что было бы, окажись я не столичным жителем, а, к примеру, обитателем Дунавы, что в Екабпилсском крае, где имеется 3 семейных врача в радиусе 20 км. И, допустим, пациент – «безлошадный» пенсионер?

«Надо учитывать, – пишет в своем отчете госпожа Вейкшане, – что СНМП весьма часто сталкивается с лечением обострений хронических заболеваний, что есть основная задача первичного ухода за здоровьем». Таким пациентам советуют: «Обращаться к своему семейному врачу (...) а не устранять одно обострение, не излечивая долгосрочные последствия».

Экономия на персонале

Но где взять денег, когда в государстве такая беда с доходами? Как известно, летом прошлого года Министерство финансов разослало по всем ведомствам распоряжения – отчитаться, на чем те намереваются сэкономить средства, причем сразу до 2028 года, и распределяя по программам. 3 сентября было получено предложение СНМП – «с сокращением расходов на вознаграждение, реорганизуя число бригад и уменьшая общее число трех персон в бригаде и число ставок в списке должностей». Как ни странно, Служба утверждала, что уменьшение финансирования на 1 600 848 евро «не повлияет на доступность услуги».

«Добольничный этап» медобслуживания, однако, это не все – ведь «скорикам» необходимо выполнять и требования Закона о гражданской обороне и управлении катастрофами. В этом смысле Восточная граница как раз и представляет собой источник повышенного риска, здесь и нелегальный трафик иммиграции с регулярными пострадавшими нелегалами, и продолжающееся транзитное автомобильное движение через внешнюю границу Евросоюза. Это – если не дойдет до серьезных межгосударственных обострений, хотелось бы надеяться. Хотя и в документе Минздрава фигурирует вариант «случая полной катастрофы».

Между тем заработная плата директора СНМП Лиене Ципуле за 2023 год, соответственно декларации Службы государственных доходов, составила 61 851,92 евро.

Наряду со своей многотрудной деятельностью во главе этого громадного института здравоохранения госпожа Ципуле также подрабатывала: в больнице Страдиня, 1-м медицинском колледже, Даугавпилсском медицинском колледже, Медицинском колледже Красного Креста. Чиновница имела доли капитала в двух предприятиях – рижском Medic Trend и кримулдском Maras sēta. Поистине занимательно, как служба общественной медицине может сочетаться с коммерческим интересом от здравоохранения...

Отметим, справедливости ради, что доходы Л. Ципуле на ниве государственной медпомощи снизились – ведь в 2022 году они были 63 598,91 евро. Но тогда был разгар ковидобесия и соответственных доплат.

Участковый в деревне

Из всей этой проблематики Министерство здравоохранения сделало своеобразный вывод – надо не «скорую» расширять, а нанять новых докторов общей практики. «Мотивировать семейных врачей работать в сельской местности и способствовать смене поколений» предлагается за 4,85 миллиона евро. Но вот откуда такую сумму взять, если Минфин собирает буквально с бору по сосенке?

Между тем, по данным Службы неотложной медпомощи, только 20% вызовов осуществляется ночью. И после обобщения данных за несколько лет с 1 января 2025 года будут изменены «места локализации». Дежурные машины уберут там, где ночной звонок – не предполагается. Интересно, оповестят ли жителей соответственных местностей?