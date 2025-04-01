После технологического перерыва возобновляются строительные работы на набережной Мукусалас

После технологического перерыва сегодня планируется возобновить строительные работы на набережной улицы Мукусалас, где создаётся благоустроенная среда для рижан и туристов, сообщили агентству ЛЕТА в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

На самом протяжённом участке набережной — от кольцевой развязки Мукусалас до Железнодорожного моста — продолжатся работы по укладке покрытия, прокладке инженерных коммуникаций и благоустройству территории.

В некоторых местах уже высажены зелёные насаждения, установлены перила и уложено новое покрытие. В этом году на этом участке в Даугаве установят три понтона, две выступающие треугольные смотровые платформы, площадку для активного отдыха роллеров и велодорожку вдоль всей набережной.

Наиболее значительные и технически сложные работы ведутся между Каменным и Железнодорожным мостами напротив Латвийской Национальной библиотеки. После укрепления набережной и установки новой шпунтовой стены здесь практически завершено строительство железобетонной смотровой площадки.

В прошлом году были завершены армирование и бетонирование платформы, а также установлены системы отвода дождевой воды.

В текущем строительном сезоне планируется завершить укладку гранитного и бетонного плиточного покрытия, а также продолжить благоустройство территории набережной и смотровой железобетонной платформы.

Платформа будет представлять собой многоуровневую конструкцию из железобетона со встроенным в ступени дизайнерским освещением и местами для сидения, а также возможностью кратковременной швартовки судов и лодок.

Форма смотровой площадки символизирует отражение Замка света (здания библиотеки) в Даугаве. Это первое подобное строительство в акватории Даугавы, включающее в себя решения, ранее не применявшиеся в городской среде Риги. Площадка откроет живописный вид на Старую Ригу и обеспечит круглогодичный доступ к реке.

Бетонная конструкция пандуса, построенная у съезда с Каменного моста, соединит набережную с мостом. После завершения работ он станет удобным как для пешеходов, так и для велосипедистов. В этом году пандус оборудуют перилами, уложат покрытие и выполнят другие конструктивные работы.

На участке набережной от Каменного моста до дамбы АБ основные работы завершились уже осенью. Здесь установлено современное освещение, высажены растения, обустроена зона для упражнений и установлены скамейки.

Сохраняя историческую архитектуру города, при строительстве набережной по возможности используются исторические отделочные материалы и элементы, а также восстанавливаются старинные перила.

Реконструкция набережной улицы Мукусалас началась в декабре 2023 года и является одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры.

Цель проекта — превратить набережную Даугавы в визуально привлекательную, современную и благоустроенную прогулочную зону, в которой будет приятно и безопасно находиться как жителям Риги, так и гостям столицы.

В рамках строительства планируется реконструировать набережную улицы Мукусалас на протяжении 2,3 километра, укрепить берег Даугавы, создать безопасную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, обновить инженерные сети и благоустроить территорию, превратив её в современное и привлекательное городское пространство.

Завершить реконструкцию набережной Мукусалас планируется к концу 2025 года.

Строительные работы выполняет ООО "Tilts". Общий запланированный объём финансирования на укрепление набережной улицы Мукусалас и строительство связанной инфраструктуры составляет около 20 миллионов евро без НДС. 85% расходов покроет заём Госкассы, 15% — финансирование Рижского самоуправления.