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В Юрмале запрещено находиться на пляже с домашними животными 1 805

Наша Латвия
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
В Юрмале запрещено находиться на пляже с домашними животными
ФОТО: Unsplash

С сегодняшнего дня в Юрмале вступает в силу запрет на пребывание с домашними животными на пляже и выгуливание их в прибрежной зоне. Это предусмотренный обязательными правилами самоуправления, пишет ЛЕТА.

С 1 апреля по 31 октября запрещено находиться с домашними животными на пляже, выгуливать их и пускать в воду. Запрет на пребывание с собаками действует в период с апреля по конец октября — время, когда пляжи посещает большое количество отдыхающих. Это делается для обеспечения санитарной чистоты, соблюдения гигиенических норм, сохранения качества воды в зонах купания и предотвращения угроз для безопасности людей. Контроль за соблюдением правил будет осуществлять муниципальная полиция Юрмалы.

На территории Юрмалы на пляже Рижского залива находиться с собаками разрешено только в несезонное время — с 1 ноября по 31 марта.

Такая возможность предусмотрена поправками к обязательным правилам Юрмальской думы от 28 сентября 2023 года "Правила содержания домашних (комнатных) животных на административной территории города Юрмала".

Поправки были внесены на основании коллективного обращения жителей, полученного в администрации Юрмальского самоуправления, с предложением разрешить прогулки с собаками на пляжах Юрмалы.

В ходе общественного обсуждения поступило 28 мнений, из которых девять поддержали проект правил, указывая, что разрешение на пребывание с животными на пляже приблизит Юрмалу к практике, принятой в других европейских странах. Девятнадцать мнений высказались против утверждения проекта, ссылаясь на риски загрязнения и угрозы безопасности.

Учитывая, что коллективное обращение "За возможность гулять с собаками на пляжах Юрмалы" было подписано 479 жителями, а количество возражений, поступивших в ходе общественного обсуждения, было относительно небольшим, были разработаны соответствующие поправки к обязательным правилам.

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#юрмала #животное
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Оставить комментарий

(1)
  • JB
    Janis Berzin
    1-го апреля

    Собаки сидящие в тележках продуктовых магазинах, засранные дворы микрорайонов это "практика, принятая в других европейских странах"? Лично видел джек-рассел-терьера, навалившего в магазине ДЭПО это тото идеал к которому надо подражать как "в других европейских странах"?

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