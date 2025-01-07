С Рождеством Христовым! Что означает спасение для православного человека?

Светлый праздник Рождества Христова приходит к нам в трогательном образе Христа Богомладенца, в радостном ореоле детства, появления новой жизни в мир – той жизни, которая для всех нас означает жизнь вечную.

Желая нашего спасения…

Накануне праздника портал bb.lv встретилась с настоятелем храма Святого Архангела Михаила, зав. отделом образования и катехизации Латвийской Православной церкви отцом Олегом Пелевиным.

– О Рождестве Христовом никогда невозможно все переговорить, это, как и любая тема из Евангелия, не имеет конца, - говорит отец Олег. - Значение, смысл праздника Рождества бесконечны. Мы придаем Рождеству, знаете, какой-то свой земной, человеческий смысл. И человеку всегда хочется, чтобы в Рождество исполнялись его желания, чтобы случилось что-то такое приятное и чудесное. В Рождество мы ждем подарков, ждем внимания, тепла от всех людей.

Говорят, что в европейских странах, как и в Латвии многие делают покупки в декабре, когда бывают скидки в магазинах, что-то такое интересное продают, люди выбирают и покупают подарки, чтобы себя порадовать и близких своих чем-то одарить. Многие представляют, что в этом и есть смысл Рождества. Как и любой праздник, он приносит хорошее настроение, приятное времяпрепровождение. Это полезное и приятное дело.

Но смысл Рождества другой – Рождество есть не просто рождение человека, это рождение Спасителя мира, которому было угодно явиться в человеческом облике. Простого, скромного, вроде бы ничем не примечательного человека. Так было угодно Ему. А совершится именно то, что угодно Богу.

Не зря в Священном Писании, в Книге притчей Соломоновых, говорится: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Остальные не исполнятся, не осуществятся. Это надо всегда четко понимать и знать. Когда Господь Спаситель Приходит в мир, Он Дает нам возможность постичь Небесное Царство. И в этом смысле Рождество Христово не имеет себе равных среди других земных праздников. Это великое событие, великое дело, которое никогда не устаревает, никогда не оскудевает, никогда не забывается.

Другие праздники тоже отмечались одновременно с Рождеством в Римском государстве, когда оно существовало, в других странах мира, но они ушли в глубину веков, о них никто сегодня не помнит. Это стало достоянием истории - какие-нибудь календы или день рождения Цезаря. Это вспоминается как нечто из уроков истории. А Рождество – то, что всегда рядом, всегда с нами, где-то очень близко. Даже в советское время, когда не принято было говорить об этом во всеуслышание, все знали, что сегодня – Рождество. И многие отмечали. А те, кто не мог отметить, у того этот праздник был в сердце. Это праздник дорогой с детских лет, потому что люди всегда старались как-то его отметить.

Я сам помню в детстве ходил на рождественскую елку, которая проводилась в доме у кого-то из знакомых. Оно была не такой, как новогодние елки, где собирались сотни детей, с Дедом Морозом, подарками. А это было другое – у знакомых дома, немного детей, свечи горят… А мы привыкли, что Дед Мороз где-то там живет и появляется в это время.

Наши знакомые жили в частном доме. Там было два входа, и вторая дверь, стеклянная, выходила в сад.

Накрыли два стола, маленький – для детей, зажгли свечи. В один момент погасили верхний свет, оставив только свечи. Вдруг постучали в стеклянную дверь, и все повернулись в эту сторону. А за ней, в заснеженном саду, стоял настоящий… Дед Мороз. Было холодно, и стеклянную дверь не открывали. Тогда мы, дети, оделись и кинулись ко второй двери – а Деда Мороза уже нет. Зато потом под елкой оказались подарки для всех. Взрослые положили их, когда мы пошли смотреть Деда Мороза.

Конечно, Рождество – это праздник добра, тепла, внутреннего света, но самое главное – Господь воплотился в человека, желая нам спасения, Он Стремится, чтобы мы спаслись. Великое дело, когда человек желает спасения, его жизнь подчиняется этой цели. Если же человек знает о спасении, но не особо желает его, тогда его жизнь этой цели не подчинена, он тогда живет как обычные люди. Как люди неверующие.

Когда вечером ложится спать, перекрестится и скажет: «Господи, прости меня за все, что я сегодня совершил не так!». И на этом все заканчивается. Простое и краткое покаяние. Господь же желает от нас глубокого покаяния. Такого, которое меняет нашу жизнь, заставляет нас жить по-другому, по-христиански. Без высокомерия, без лености, сплетен, осуждения, без зависти – без многого такого, что часто мы даже за грех не считаем. Вот я кому-то завидую, и кому это мешает?..

Страсти - большие и маленькие

– Сегодня ведь столько поводов для зависти, а человек слаб!..

– Для зависти много поводов. Сейчас такое время, когда мы имеем возможность эти свои страсти, большие и маленькие, питать и растравлять. Потому что сейчас есть такие вещи, которых раньше не было. У людей появилось довольно много свободного времени. Потому что многие тяжелые и трудные работы, которые раньше люди исполняли обязательно, отменились. Жизнь стала более комфортной. Не надо носить воду из колодца, топить печь, ухаживать за коровой, выращивать морковку. Мы живем более-менее свободно.

Но, как ни странно, очень много времени тратим впустую. Куда мы его деваем? На разговоры по телефону, телевизор, игры на компьютере. Чаще всего питаем свои страсти таким образом. Уподобляемся гоголевскому почтмейстеру, который вскрывал чужие письма не из вредности, а из любопытства, желая знать, что на свете делается. И мы тоже включаем телевизор и компьютер, чтобы все знать, послушать, как рассуждают умные аналитики о ситуации в мире, комментарии читать.

В то же время человек иногда приходит в храм, допустим, когда приглашен в качестве крестного отца, и не может прочитать «Верую…».

То есть человек, имеющий высшее или среднее образование, не знает ни одной молитвы. Образование для этого ему не пригодилось – он не увлекся, не заинтересовался. А между тем даже неграмотные люди раньше прекрасно молитвы знали, каким-то образом их выучивали, читали про себя. А современный образованный человек не знает ни одной молитвы. О чем это говорит?

О том, что вопросы спасения его мало занимают – настолько мало, что он даже не хочет ничего узнать из этой сферы. Как это бывает, почему это бывает, для чего? Что для этого нужно и как без этого? Как-то без этого живет, и ему это даже нравится. И без этого у него все хорошо и прекрасно.

– Но вот замечу, что в нашу Свято-Троице-Задвинскую церковь по воскресеньям приходит очень много народу. А уж в праздники!..

– Это очень хорошо! Рождество Христово – особый день, конечно. И каждое воскресенье – важный день…

– Слышишь, что делается сегодня в мире, но знаешь, что есть Промысел Божий, и мы не можем в нем не жить… Надо положиться на него. Хочется самому побарахтаться, а нужно лечь на эту спокойную воду и плыть… Это, согласитесь, непросто.

– Есть ли Промысел Божий?.. Всегда сомневались в нем. Потому что человеку часто кажется, что Промысла Божьего нет. И не потому, что он не совпадает с нашими желаниями. Они просты и нам понятны и, по нашему мнению, должны осуществляться. Но будут ли, это большой вопрос, зависит от Промысла Божьего, а вовсе не от нас.

Если осуществилось, такая Воля Божья есть, а если не осуществилось – Воли Божьей нет. А у нас получается так – если желание осуществилось, то мы приписываем эту заслугу себе. Вот хорошо потрудились и все исполнилось. А если не исполнилось, то обвиняем в этом Бога и говорим, что Бог нам не дал. А почему не дал? Нам ведь это важно, нужно. К сожалению, так бывает иногда.

Жить по своей воле?..

– Человеку очень важно постигнуть, ЧТО есть Воля Божья о нем, какова она? Чего Господь от него хочет? К чему Господь нас призывает? Он нас призывает к спасению, покаянию, исправлению нашей жизни, благочестию, благочестивому исправлению нашей жизни.

Нам это кажется тяжелым и сложным. Жить благочестиво – как это понять? Жить во благо, которое есть абсолютное добро. Чтобы нести это добро себе, своим близким и всем окружающим. У меня, мол, не получается, потому что все подлецы вокруг. У меня жена нехорошая и дети невоспитанные, разбойники, и сестра очень корыстная, использует меня в своих целях, а начальник вообще негодяй ужасный. Соседи скверные, правительство вообще никудышнее. И как мне для них делать благо? И не буду для них делать благо, пусть они для меня хоть что-то сделают.

Вот в этом и заключается некая тайна духовной жизни. Это когда мы стараемся сделать благо кому-либо, ожидаем при этом, что он ответит тем же. А если бы ВСЕ ожидали, что он ответит тем же, многих вещей бы не было. Самопожертвования, жертвенности, которые в мире, безусловно, присутствуют. Творить добро, благо не только тем, кто этого достоин, но и всем людям. С кем-то что-то разделить – хотя бы печаль разделить.

– А вот смирение – что это такое? Ведь не самоуничижение же?

– Что такое смирение мы не знаем, потому что его не имеем, и часто даже никогда не видели, что такое смирение. Мы только читали об этом в книгах.

Есть один старый фильм об одном ученом, где его спрашивают: «А вы любили когда-нибудь?». Нет, отвечает, никогда не любил, но мне столько об этом рассказывали, что я себе представляю.

– Как Богословие отвечает на такой «коварный» вопрос – почему Господь пришел именно 2025 лет назад?

– Промысел Божий от нас, конечно, скрыт. Господь появился тогда, когда исполнилась полнота времен. Когда иные человеческие усилия в деле спасения были исчерпаны. Потому что Господь всячески стремился к тому, чтобы люди спасались. Хотя бы в одном богоизбранном народе это осуществлялось. Однако этого не происходило – люди не могли исполнить закон.

По той причине, что он был очень справедлив, он требовал от людей поступать всегда так, как надо. Люди же поступали так, как им хочется.

Зачем нам это надо?

– Что означает спасение для православного человека?

– Спасение означает жизнь по вере. Когда мы живем по нашей вере, мы спасаемся. Она призывает к тяжелым для обычного человека вещам – терпению, смирению, кротости, воздержанию. Ко многим таким вещам, которые нам не очень нравятся.

Мы этим тяготимся, думаем – зачем нам это надо? Если на меня свалилось богатство, почему я должен отдавать его на дела милосердия, благотворительности, лучше потрачу на себя. На балы ездить, у себя балы устраивать, купить четыре дома - на Лазурном берегу, еще где-то там, ездить на хорошей машине.

Подобного отношения очень много, а обратное довольно редко встречается. Примеры, конечно, есть. Как известно, фавориты Екатерины II, графы Орловы, как вельможи того времени, тоже жили по-разному. Получилось так, что их громадное состояние, нажитое правдами и неправдами, перешло к девице Анне Алексеевне Орловой-Чесменской, она унаследовала состояние от своего отца и своего дяди. Стала богатейшей невестой в Российском государстве. Но не вышла замуж, а все свое состояние отдала на дела благотворительности. Жертвовала всем и каждому, кто у нее просил. Некоторые писали «корыстные» письма – мол, нужда большая в деньгах. Никому не отказывала, потому что боялась - если вдруг кто-то обратится с реальной нуждой, а она не поможет.

Далеко от того места, где она жила, можно увидеть ее вклады. То, что у нее оставалось в конце жизни, она завещала в монастыри на поминовение. Редкий пример, когда человек отказался от своего богатства, не употребил его на себя. Она жила очень скромно, в маленьком имении около Новгорода, где жил ее духовный отец, архимандрит Фотий. Усадьба находилась недалеко от Юрьева монастыря.

Таким образом, человеку спасаться очень трудно, некоторые вещи достигаются путем большого терпения. Человек задумал построить дом - ему нужно потерпеть некоторые трудности: средства достать, разрешение получить, строителей найти. Так же тяжел труд нашего спасения. Ибо мы возводим дом не здесь на Земле, а в Царствии Небесном. Дом строится на десятки лет, а как построить дом, где жить будут вечно?..

Не в деньгах спасение

– На одном веб-сайте обсуждали, какова «земная» профессия Господа? Он ведь появился на свет в семье плотника…

– Господь является не во славе, а в большом уничижении. Появился на свет в Вифлееме, живет в Назарете, это простые маленькие городки, растет в простой семье, видит вокруг простых людей, часто презираемых, неудачников, скажем так. Ему хочется, чтобы все было по-другому, Господь дает именно такой пример.

И апостолы были все из простых людей. Это показывает, что никакое положение, состояние человека не препятствует его спасению. Спасаться можно, будучи рабом, заключенным, ссыльным, будучи бесправным человеком. Все равно можно спасаться, никому это не мешает.

Святой праведный Иоанн Русский был рабом у турка, и этот турок к нему очень плохо относился. Унижал его, бил, тиранил, за то, что тот не хочет перейти в мусульманскую веру и за то, что тот упорно держится христианства. Иоанн Русский все это терпел - спасался, молился, каялся, плакал. И служил своему хозяину. Тот начал задумываться, почему он меня не возненавидел. Что он как бы даже любит своего хозяина, хотя тот ничего хорошего ему не сделал. И он даже стал к нему лучше относиться. Хозяин не запрещал ему ходить в церковь и навещать местных греческих христиан. Поменялся немного даже такой суровый человек.

После смерти святого Иоанна Русского его мощи оказались нетленными, и у них совершалось множество чудес. На греческом острове Эвбея, где жил и умер святой, они хранятся в большом храме, освященном в его честь.

Всегда есть место чуду

– А как относиться к чудесам? Старцы говорят, надо испытывать, от какой силы пришло чудо…

– Всегда есть место чуду. Но Господь говорит в Священном Писании святому Фоме, что ты уверовал, потому что видел. Но блаженны те, кто уверовали, но не видели. Кому Господь даровал крепкую веру, ему совсем не хочется видеть чудеса. Он о чудесах читал, в них поверил, и так знает, что чудеса есть. И, когда с ним чудо происходят, радуется и благодарит за это. Но не видит в этом особого события, которое должно его возвысить. И не собирается об этом трубить по всему свету.