Будет, как будет: жители приграничных с РФ территорий не обеспокоены возможной военной угрозой

Жители приграничных территорий в большинстве своем не знают, что делать в случае военной угрозы, и не особенно беспокоятся по этому поводу. Вблизи российской границы люди живут по принципу: будет, как будет, передает 360 TV.

Жительница Зилупе Вия подъехала на велосипеде. Женщина любезно остановилась, чтобы рассказать о жизни на границе: «Мы не боимся, ничего. Никто к нам не приходит, мы живем нормально».

Где прятаться в случае военной угрозы, Вия не знает, реального места, где можно укрыться, у нее нет: «Нас никто никуда не приглашает. У нас нет никакого убежища. Куда бежать, скажите, пожалуйста? Не знаю. Я живу в многоквартирном доме в Лудзе, другие говорят, что надо бежать в подвал. Ну ладно, засыплют подвал — и что потом? Ничего! Все равно же там умрем».

Диана, жительница Зилупе, признается, что она оптимистка: «Я надеюсь, что все будет хорошо. Так не должно быть. Я смотрю на все это с оптимизмом. Знаете, я пока об этом даже не думаю».

Тем временем Сандис из Зилупе полон решимости защищать свою родину: «Я не думаю, что сейчас есть чего бояться. [...] Но буду защищать свою страну. Я никуда не поеду. Быть может, только свою семью куда-нибудь из страны отправлю. Буду сражаться за свою страну здесь, если что».