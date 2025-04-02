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Будет, как будет: жители приграничных с РФ территорий не обеспокоены возможной военной угрозой 1 1596

Наша Латвия
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
Будет, как будет: жители приграничных с РФ территорий не обеспокоены возможной военной угрозой

Жители приграничных территорий в большинстве своем не знают, что делать в случае военной угрозы, и не особенно беспокоятся по этому поводу. Вблизи российской границы люди живут по принципу: будет, как будет, передает 360 TV.

Жительница Зилупе Вия подъехала на велосипеде. Женщина любезно остановилась, чтобы рассказать о жизни на границе: «Мы не боимся, ничего. Никто к нам не приходит, мы живем нормально».

Где прятаться в случае военной угрозы, Вия не знает, реального места, где можно укрыться, у нее нет: «Нас никто никуда не приглашает. У нас нет никакого убежища. Куда бежать, скажите, пожалуйста? Не знаю. Я живу в многоквартирном доме в Лудзе, другие говорят, что надо бежать в подвал. Ну ладно, засыплют подвал — и что потом? Ничего! Все равно же там умрем».

Диана, жительница Зилупе, признается, что она оптимистка: «Я надеюсь, что все будет хорошо. Так не должно быть. Я смотрю на все это с оптимизмом. Знаете, я пока об этом даже не думаю».

Тем временем Сандис из Зилупе полон решимости защищать свою родину: «Я не думаю, что сейчас есть чего бояться. [...] Но буду защищать свою страну. Я никуда не поеду. Быть может, только свою семью куда-нибудь из страны отправлю. Буду сражаться за свою страну здесь, если что».

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#оборона
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(1)
  • Д
    Дед
    2-го апреля

    Ну, скажем Сандиса из Зилупе, они придумали. Не боятся там потому, что хуже, чем с латышами не будет.

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