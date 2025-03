Уволен с работы за отказ обслуживать клиентов на русском? «Rimi» объясняет скандальное видео

«Русская назвала фашистом латыша, которого якобы уволили с работы за то, что он не обслуживал людей на русском языке в магазине». Люди говорят, что это магазин Rimi, но я не знаю наверняка и поэтому не утверждаю. Вот как живут латыши в Латвии! ВСЕ ЕЩЕ! Магазины, требующие обслуживания на русском языке», — написала в соцсетях "дерусификаторша" Ланга.

Krieviete sauc par fašistu latvieti, kurš esot atlaists no darba par to, ka veikalā nav apkalpojis krieviski. Tauta melš, ka veikals esot Rimi, bet es to precīzi nezinu un tādēl neapgalvoju. Šādi klājas latviešiem Latvijā!

VĒL ARVIEN! Veikali, kuros pieprasa apkalpot krieviski,… pic.twitter.com/waepjmwp2v