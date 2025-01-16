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Уволен с работы за отказ обслуживать клиентов на русском? «Rimi» объясняет скандальное видео 1

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2025
BB.LV
Уволен с работы за отказ обслуживать клиентов на русском? «Rimi» объясняет скандальное видео

Общественность потрясла история сотрудника сети магазинов Rimi, который, судя по информации, распространенной в социальных сетях, был уволен за отказ обслуживать клиентов на русском языке. Эта ситуация вызвала широкие дискуссии как об использовании языка на рабочем месте, так и о правах работников.

«Русская назвала фашистом латыша, которого якобы уволили с работы за то, что он не обслуживал людей на русском языке в магазине». Люди говорят, что это магазин Rimi, но я не знаю наверняка и поэтому не утверждаю. Вот как живут латыши в Латвии! ВСЕ ЕЩЕ! Магазины, требующие обслуживания на русском языке», — написала в соцсетях "дерусификаторша" Ланга.

По поводу этой публикации разгорелась серьезная дискуссия. Как следует из комментариев к посту, мужчина, о котором идет речь, не работал там с ноября. Некоторые подчеркивают, что он работал в Риге, в торговом центре "Ozols", в инфоцентре "Rimi", и всегда относился к клиентам очень доброжелательно. Некоторые даже пытались связаться с информационным центром "Rimi", но там не предоставили дополнительных комментариев.

Чтобы узнать больше об обсуждаемой ситуации, портал la.lv обратился за комментарием к Эверите Бычковой, менеджеру по внешним коммуникациям "Rimi Latvia". Она пояснила: «И Закон о государственном языке, и стандарты обслуживания клиентов "Rimi" гласят, что обслуживание клиентов должно осуществляться на латышском языке, что мы соблюдаем и реализуем ежедневно при общении с нашими клиентами. Мы хотели бы подчеркнуть, что "Rimi" не увольняет сотрудников за незнание русского языка или необслуживание клиентов на русском языке».

На вопрос о том, как решаются ситуации, когда клиенты жалуются на то, что продавец не говорит с ними по-русски, она отвечает, что такие жалобы поступают редко, но, руководствуясь внутренними стандартами и инструкциями, обычно на такие жалобы не реагируют.

В сети не подтверждают и не опровергают конкретную ситуацию с увольнением работника.

#латышский язык #rimi
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го января

    Ну, если РИМИ не обслуживает клиентов на русском языке, зачем нам такое РИМИ? Пусть и будет латышским магазином. Мне туда не нужно. Есть, другие магазины, для кого мои деньги важнее языка на котором я разговариваю. Не хотят уважать меня и разговаривать на моем языке, зачем им мои деньги.

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