Уволен с работы за отказ обслуживать клиентов на русском? «Rimi» объясняет скандальное видео

Общественность потрясла история сотрудника сети магазинов Rimi, который, судя по информации, распространенной в социальных сетях, был уволен за отказ обслуживать клиентов на русском языке. Эта ситуация вызвала широкие дискуссии как об использовании языка на рабочем месте, так и о правах работников.

«Русская назвала фашистом латыша, которого якобы уволили с работы за то, что он не обслуживал людей на русском языке в магазине». Люди говорят, что это магазин Rimi, но я не знаю наверняка и поэтому не утверждаю. Вот как живут латыши в Латвии! ВСЕ ЕЩЕ! Магазины, требующие обслуживания на русском языке», — написала в соцсетях "дерусификаторша" Ланга.

Krieviete sauc par fašistu latvieti, kurš esot atlaists no darba par to, ka veikalā nav apkalpojis krieviski. Tauta melš, ka veikals esot Rimi, bet es to precīzi nezinu un tādēl neapgalvoju. Šādi klājas latviešiem Latvijā!

VĒL ARVIEN! Veikali, kuros pieprasa apkalpot krieviski,… pic.twitter.com/waepjmwp2v — Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) January 14, 2025

По поводу этой публикации разгорелась серьезная дискуссия. Как следует из комментариев к посту, мужчина, о котором идет речь, не работал там с ноября. Некоторые подчеркивают, что он работал в Риге, в торговом центре "Ozols", в инфоцентре "Rimi", и всегда относился к клиентам очень доброжелательно. Некоторые даже пытались связаться с информационным центром "Rimi", но там не предоставили дополнительных комментариев.

Чтобы узнать больше об обсуждаемой ситуации, портал la.lv обратился за комментарием к Эверите Бычковой, менеджеру по внешним коммуникациям "Rimi Latvia". Она пояснила: «И Закон о государственном языке, и стандарты обслуживания клиентов "Rimi" гласят, что обслуживание клиентов должно осуществляться на латышском языке, что мы соблюдаем и реализуем ежедневно при общении с нашими клиентами. Мы хотели бы подчеркнуть, что "Rimi" не увольняет сотрудников за незнание русского языка или необслуживание клиентов на русском языке».

На вопрос о том, как решаются ситуации, когда клиенты жалуются на то, что продавец не говорит с ними по-русски, она отвечает, что такие жалобы поступают редко, но, руководствуясь внутренними стандартами и инструкциями, обычно на такие жалобы не реагируют.

В сети не подтверждают и не опровергают конкретную ситуацию с увольнением работника.