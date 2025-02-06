"Сколько еще людей не знает латышского языка!" — говаривал персонаж из комического скетча старой программы "Городок". Не знают — потому что нормально не учили. Да и люди у нас все такие разные — но Министерство культуры придумало, на чем их объединить.

"Единая система обучения латышскому языку взрослыми — основной элемент сплоченности общества", — под таким девизом на днях выступило ведомство Кристине Лаце ("Прогрессивные") в Сейме.

Человека поставить в центр

Согласно информационным материалам, которые Минкульт распространил на парламентской Комиссии по образованию, науке и культуре, требуется:

сформировать единую методологию, качественный подход и проверки знания госязыка;

свести воедино различные финансовые источники;

создать общую базу данных и цифровую платформу обучения;

сделать единую базу данных получателей услуги.

Латышский язык должен осваиваться как "дружественная клиентам услуга", причем всю информацию о курсах можно будет получить в одном месте.

И не то чтобы денег было мало. Языковое "Агентство одной остановки" под руководством Фонда общественной интеграции на период 2023–2025 гг. уже получило 2 559 526 евро. На следующий этап — 2026–2029 годы, планируется 2 440 474 евро.

Отдельно реализуется проект для 1465 "граждан третьих государств". Ими занимаются как госструктуры вроде Агентства латышского языка, так и общественники — "Интеллектуальный парк" при Даугавпилсском университете, Центр поддержки инноваций, Центр развития образования. Опять–таки средства внушительные — 1 901 010 евро. То есть 1297 евро на человека!

Еще вот круглую сумму — 500 000 евро — планируется потратить с 2026 года на "межкультурное коммуникационное обучение профессионалам различных областей".

Особое внимание приезжим из союзной воюющей страны. "На обеспечение обучения латышскому языку каждому гражданскому жителю Украины, который пребывает в Латвийской Республике (по меньшей мере 120 ч. начиная с уровня владения латышским языком A1) — 4 685 625 евро. Курсы культурной ориентации и мероприятия по содействию включению в Латвийское общество — 2 802 000 евро".

Впрочем, как явствует из данных Минкульта, пока что среди обращающихся за обучением латышскому россияне на 1–м месте, а украинцы на 2–м. Из дальнего зарубежья осваивать государственный язык Латвии стремятся граждане Индии, Китая, Вьетнама, Мали…

Большую часть — около двух третей — составляют женщины, ну а возраст обучающихся преимущественно самый активный, от 30 до 49 лет.

Платные курсы дисциплинируют!

Как уже отмечалось, денег на обучение латышскому более чем достаточно. Однако Министерство образования и науки, руководимое Андой Чакшей ("Новое Единство"), полагает, что необходимо ввести софинансирование со стороны обучаемых, "таким образом способствуя повышению качества освоения языка". Появилось предложение "депозитного взноса".

Надо вести учебу, "не создавая новые системы", утверждают чиновники от образования. И тут же МОН рассказал депутатам Сейма, что надо создать для каждого обучающегося латышскому персональный аккаунт в нашем государственном интернете, где профиль курсанта будет завязан на всяческие регистры. Можно будет узнать, что он учил, в течение какого времени, за какие деньги. Чтобы не повторять и не тратить бюджетных средств по кругу.

Так или иначе, структура у нас сейчас весьма раздроблена — ведь кроме Минкульта и МОН, языку обучают в рамках своей компетенции Минблаг (отвечает за безработных) и МВД (курирует мигрантов).

Беженцев объединят с репатриантами

Как рассказала на заседании председатель Комиссии по образованию, науке и культуре Агита Стуре ("Новое Единство"), 11 октября прошлого года Кабинет министров принял стратегическое решение — сплотить все обучающие силы.

Силвия Аматниеце, парламентский секретарь МОН, подтвердила, что в видении ведомства латышский язык — это "публичная услуга". Пока у институтов в нашей стране "у каждого свой ресурс и своя целевая аудитория". Так, на одних курсах учат украинцев, а на других латышей, которые вернулись на родину из эмиграции. А надо — "вне зависимости от государственной принадлежности".

"Системно неэффективно, что мы их разделяем", — полагает чиновница. Обучаемых она назвала "клиентами".

"Может получиться неэффективное расходование средств", — считает С. Аматниеце. А еще выяснилось, что в Латвии до сих пор не была поставлена подготовка учителей латышского языка как иностранного. То есть "трешвалстниеков", прибывших извне ЕС, учили госязыку так, как будто бы он для них родной.

Подтянуть знания вирутально

Разумеется, самое главное в официальных языковых курсах — получение сертификата, позволяющего выполнять тот или иной объем профессиональной деятельности. Но если вам нужны не шашечки, а ехать — то самообразование никто не отменял. А смартфон сейчас имеется у любого младшеклассника и пенсионерки.

К сожалению, самый распространенный инструмент виртуального обучения языкам — Duolingo — под латышский пока что не заточен. Видимо, слишком мало носителей?

Ну, тогда есть альтернатива — к примеру, 17–minute–languages. "После трех часов занятий вы заговорите на латышском", — уверяют эти лингвисты.

"Рекомендуемое время занятий — всего лишь 17 минут в день. Можно использовать в любое время в любом месте и на любом устройстве. Для эмиграции, для тренировки памяти и для работы и карьеры. Благодаря получившему множество наград методу обучения с использованием долговременной памяти вы никогда не забудете латышский. Благодаря новой инновационной технологии вы можете легко добиться прогресса в обучении на 32,9% быстрее, а также лучше концентрироваться. Изучение латышского еще никогда не было таким легким. Каждый день вы получаете специально подобранные упражнения и учите иностранный язык автоматически. Разнообразные методы обучения гарантируют удовольствие и успех в учебе и мотивируют вас продолжать заниматься латышским каждый день".

Ling App! предлагает учить латышский еще быстрее — по 15 минут в день.

Расхваливая нашу страну за то, что в ней имеется централизованная структура (один крупный город), очень быстрый интернет и много лесов. "Нужно упомянуть, местным обычно нравится слышать людей, старающихся говорить на их языке. Даже если это неправильно на 100 процентов, никто не разозлится на кого–то за старание!"

Что же — блажен, кто верует. Так или иначе, для тысяч приезжих из третьего мира, которые находятся в прямом контакте с носителями языка — служа мастерами кебабов, таксистами или курьерами по развозке еды, тратить время на курсы непростительная роскошь. Так что лично я давно обращаюсь к ним на английском!