Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере попросила Центр государственного языка не проверять навыки государственного языка у учителей, для которых латышский язык является родным, заявила министр в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

По ее мнению, проверка государственного языка у учителей, для которых он является родным языком, дискредитирует сами проверки.

"Важно проводить проверки. Важно проводить проверки на местах. Важно проводить как можно больше проверок, но действительно проверять тех педагогов, о которых ранее была информация, что они не выполнили необходимые требования", - сказала Либиня-Эгнере.

Она добавила, что проверки знаний государственного языка в школах должны проводиться так, чтобы не пострадал учебный процесс. Цель проверок - улучшить качество образования, предоставляемого детям, а не эскалировать этот вопрос так, чтобы он попал в заголовки новостей, резюмировала министр юстиции.

Как сообщалось, учителям не следует беспокоиться о запланированных проверках государственного языка даже в середине учебного года, в то же время Центр госязыка в своих проверках должен в приоритетном порядке сосредоточиться на тех школах, которые ранее реализовывали программу для меньшинств и в настоящее время осуществляют переход на единую школу, ранее сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.

Также одним из критериев обеспечения соразмерности является приоритетная проверка навыков государственного языка у тех педагогов, которые, по имеющейся в распоряжении государственных учреждений информации, могут иметь больший риск не знать латышский язык на соответствующем уровне, сообщил Минюст.

В министерстве подчеркивают, что латышский язык является основой государственной идентичности Латвии, и в настоящее время содействие использованию латышского языка также имеет важное значение для национальной безопасности Латвии. Государство должно заботиться о том, чтобы латышский язык действительно выполнял свою функцию государственного языка, как это предусмотрено Конституцией.

Центр госязыка выполняет закон, проверяя соответствие знаний государственного языка педагогов уровню владения государственным языком, установленному Кабинетом министров, который необходим для выполнения их профессиональных и должностных обязанностей, подчеркнули в TM.

В министерстве подчеркивают, что роль Центра госязыка и тщательная работа по контролю за использованием государственного языка укрепляют защиту латышского языка как единственного государственного языка. В то же время важно, чтобы детям образование предоставлялось на государственном языке.

"Поэтому проведение проверок важно не только формально перед учебным годом, но и в том числе во время учебы, чтобы убедиться, что латышский язык используется в учебном процессе. Школам и учителям не следует беспокоиться о запланированных проверках и в середине учебного года", - подчеркнули в Минюсте.

В то же время важно, чтобы они были организованы уважительно и по понятным критериям, по возможности не нарушая учебный процесс, добавляет Минюст.

Знание и использование латышского языка в школах является требованием закона, и это ответственность как педагогов, так и руководства школ организовывать учебный процесс в соответствии с законом, напоминает Минюст.

Уже сообщалось, что Даугавпилсское самоуправление обратилось к ответственным учреждениям с просьбой прекратить проверку навыков государственного языка у педагогов в середине учебного года, поскольку таким образом у школ могут возникнуть проблемы с реализацией учебных программ, сообщил на прошлой неделе на пресс-конференции мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

В Даугавпилсе 500 учителей проходят проверку навыков государственного языка, около 25-30% из них уже прошли проверку один раз.

Обращение направлено в Министерство образования и науки, Министерство юстиции и Центр госязыка.

В октябре 2022 года Сейм принял поправки к Закону об образовании и Закону о всеобщем образовании, которые установили, что в Латвии и в дошкольных учреждениях, и в основном образовании в течение трех лет будет постепенно осуществляться переход на обучение только на государственном языке. До этого обучение только на латышском языке уже проходило в средних школах.