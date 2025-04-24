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Куда бежать в час Х: бомбоубежища в Риге — секретные объекты? 2 610

Наша Латвия
Дата публикации: 24.04.2025
BB.LV
Куда бежать в час Х: бомбоубежища в Риге — секретные объекты?
ФОТО: LETA

В настоящее время в Риге не хватает убежищ примерно для 450 000 человек. Впрочем, вряд ли счастливчики смогут воспользоваться безопасным убежищем.

Об количестве доступных мест сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинтс Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы.

То есть если над головой рижан засвистят вражеские ракеты, первые 200 тысяч счастливчиков, занявших очередь с утра (или избранных, приглашенных заранее) спрячутся за толстыми стенами, а остальные рижане станут метаться в поисках укрытия.

Но проблема не только в том, что мы отстаем от других стран ЕС и соседей по Балтии по количеству грамотно обустроенных убежищ и просто подвалов, из которых городские мужи советуют уже сейчас вынести мешки с картошкой. А в том, что подавляющее большинство рядовых рижан не знают, куда бежать.

По данным проведенного порталом bb.lv опроса, только 4% жителей в курсе того, где находится ближайшее бомбоубежище. Соответственно лишены доступа к этой "государственной тайне" 96% опрошенных. В репрезентативном опросе приняли участие более 1600 человек.

Между тем на "тайные" убежища тратятся огромные средства. Как ранее сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис, около 22,2 млн евро из Европейского фонда регионального развития планируется выделить на оборудование убежищ третьей, самой слабой категории, примерно на 570 объектах.

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#бомбоубежище
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(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го апреля

    Сейчас население Риги, от силы 400 тысяч, а не хватает мест 450 тысяч! Бред какой-то.

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  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    24-го апреля

    ББ, вы задолбали уже со своей пропагандой неизбежной войны. У вас уже почти каждая вторая статья об этом. Вы в своём уме? Зачем бесконечно сеять панику у населения? Или вы, может, находитесь на постоянном подсосе у провокаторов этой темы? Идиоты...

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