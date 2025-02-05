140 евро за вырванный зуб! Почему цены на стоматологию в Латвии стали космическими? 3 2414

Дата публикации: 05.02.2025
В программе «Uz līnijas» на телеканале TV24 зритель задал стоматологу и руководителю «Apines Clinic» Маре Валдмане вопрос, почему цены на удаление зубов такие астрономические? Он отметил, что в Кулдиге такая услуга стоит 40 евро, а в Риге — 120–140 евро. «Эти шприцы сделаны из золота?» — спросил житель.

Стоматолог ответила: «Надо понимать, что стоматология не состоит из чего-то одного, это совокупность вещей. Это может быть небольшая клиника, где стоматолог является также администратором, или это может быть огромная клиника — с огромной арендной платой и другими расходами. Неизбежно, что в Риге расходы выше».

Ведущий программы обратил внимание на то, что стоматологические услуги в Латвии относительно дороги по сравнению со средним уровнем доходов. Возникает закономерный вопрос: может ли население позволить себе посещать стоматолога хотя бы раз в два года, если не раз в год?

«Конечно, важно понимать, что страна непроста для бизнеса, если все делается так красиво и чисто. Также важно понимать, что для меня, как для латвийского специалиста или латвийского предпринимателя, это оборудование, эти рентгены, эти стерилизации стоят ровно столько же, сколько для швейцарского врача. Мы покупаем то же самое оборудование, ту же самые пломбы, они стоят ровно столько же, сколько за нее платит господин в Швейцарии.

Стоимость лечения зубов чрезвычайно высока. И тогда встречный вопрос: на чем бы вы хотели, чтобы мы сэкономили — на знаниях, стерильности или качестве?» — риторически задала вопрос стоматолог Мара Валдмане.

