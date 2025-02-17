Удар током: Госконтроль залез в электрический щит Латвии и возмутился

Изначально затевавшийся как чисто технологический момент переход от кольца БРЭЛЛ к европейской сети в итоге превратился в пиар–шоу в Вильнюсе, главной звездой коего была Урсула фон дер Ляйен.

В первых рядах сидел и довольный президент Латвии. Что называется, порвали три баяна — а то долго испытывали когнитивный диссонанс, всюду ведь вступили. Теперь осталось самое интересное — узнать, во сколько встанет сие удовольствие…

Я планов наших люблю громадье

На сегодня в ЛР действует Национальный план энергетики и климата (НПЭК) до 2030 года, а также в силе 18 документов политического планирования, затрагивающих как собственно энергетику, так и вопросы уменьшения влияния на климат.

Также, еще в правительстве, созданном на основе коалиции выборов 2022 года, было решено сформировать Министерство климата и энергетики (KEM), подчинив ему довольно–таки разноплановые задачи — как производственно–технические, так и природоохранные.

Премьер с той поры поменялся, министр тоже (сейчас ведомством руководит номинант "Нового Единства" Каспарс Мелнис, 35 лет), но вот Государственный контроль все время тщательно раскапывал подноготную ведомства, с целью выяснить, "обеспечивает ли созданное в Латвии управление энергетической политикой эффективное принятие решений для развития энергетической отрасли?"

И тут выяснилось, что — все плохо.

Заключение I Ревизионного департамента Государственного контроля:

"Не создана система осуществления эффективной политики. Не отслеживается влияние планируемых действий НПЭК на достижение целевых показателей. Нет достаточной связи приоритетов с результатами. Не определены приоритетно осуществляемые мероприятия, которые более всего содействовали бы достижению целей, и источники их финансирования".

Словом, ничего у них нет. А что есть? "Есть риск, что доступное финансирование будет использовано для менее существенных, но легче осуществляемых активностей".

Ну да, сразу приходит на память недавнее демонстративное обрубание проводов ЛЭП близ границы с Россией. Дешево и сердито, имитация бурной деятельности.

Нам недостает 13,1 миллиарда евро

Именно столько нужно Латвии, чтобы реально выполнить тот самый энергетический план до 2030 года. Однако по факту у нас обозначены только 3,8 миллиарда, или 29,1%. "Системного привлечения дополнительного финансирования нет. В оставшийся до осуществления НПЭК срок возможность привлечения финансирования в нужном объеме маловероятно".

Согласно оценкам ревизоров, не в одних деньгах несчастье. "Имеющаяся институционная система не обеспечивает осуществления и надзора НПЭК". Как же так — ведь у нас есть целое министерство господина Мелниса? Однако разработку системы контроля планируется завершить только к маю 2025 года.

"Недочеты в системе задерживают развитие энергетической отрасли и увеличивают риски для государственного бюджета", — узнали в среду депутаты Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии. "Не хватает нормативных рамок для различных дополнительных услуг рынка электроэнергии, а также эластичности и реакции спроса…"

В нашей стране, указывают ревизоры, "неэффективные, неэкономические решения могут породить дополнительные расходы государственного бюджета, неблагоприятные последствия для участников рынка и уменьшить веру в устойчивость энергетической политики".

Несмотря на то, что энергетическая отрасль в ЛР давно разукрупнена — и действуют отдельно госпредприятия Latvenergo (генерация), Augstsprieguma tIkls (передача) и Sadales tIkls (подключение), Госконтроль нашел, что "для уменьшения препятствий развития энергетической отрасли и достижения целей политики полноценно не используется компетенция государственных обществ капитала".

Солнышко в руках

Подлинным фетишем наших декарбонизаторов стало избавление ЛР от ископаемого топлива. Однако когда началась революция снизу — массовая установка домашних солнечных панелей, и на рынке — потенциально — могло появиться много дешевой энергии, KEM тут же ввело так называемую систему нетто–подсчетов.

А последняя, считает Госконтроль, "предусматривает перенос финансовых рисков от оператора распределительной сети на домохозяйства". При этом решения имеют продленное действие — их будут реализовывать до февраля 2029 года, тем самым "порождая убытки участникам отрасли".

Вместе с тем никакого качественного роста мощностей в энергетике пока нет. "В последние 15 лет, — нашел Госконтроль, — существенно не изменился портфель генерирующих мощностей ни Латвии, ни AS Latvenergo". Ну а KEM "полагается на саморегулирование энергетического рынка". Дескать, невидимая рука все построит.

Глава Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии Гатис Лиепиньш ("Новое Единство"), между прочим, поблагодарил всех энергетиков за отключение от "российской" сети.

— Несмотря на огромную дезинформационную кампанию, которой многие люди поверили, у этих опасений нет никакого основания. И весь этот процесс показал, сколь наше государство и регион устойчивы и как мы можем проводить проекты.

Инвесторы ждут сигнала

Со своей стороны, государственный контролер Эдгар Корчагин, лично явившийся в парламент для представления труда своих сотрудников, сказал, что до обозначенного энергетическим планом 2030 года "оставшегося времени не так много". И, несмотря на то, что ЛР обязана выполнять регулы Евросоюза, в том числе по энергетике, данная тема отнюдь не лежит в числе национальных приоритетов.

— В том, как мы действовали до сих пор, есть риск, что мы этих целей не достигнем, — предупредил Э. Корчагин. Правительство, по его словам, должно срочно дать позитивный сигнал частным инвесторам.

Ну а министр климата и энергетики К. Мелнис обратил внимание, что Латвия не стоит на месте — приняты нормативные акты по биометану, по созданию энергообщин. В целом же ситуация зависит "от документооборота, от сменяемости сотрудников, потому занимает не дни, а месяцы". Зато в стране с 1 февраля появилось новое Агентство энергетики и среды, куда включили и часть строительного контроля, и контроля за средой. Будет теперь "одна остановка", чтобы бизнес получал там разрешения.

— Мы убеждены, что Агентство докажет, что все процессы будут происходить консолидированно и быстро, — сказал молодой министр.

ПЕРЕПЛАТИЛИ

В 2022 году Министерство экономики взялось поддерживать домохозяйства в связи с ростом цен на электричество, но не заметило момента, когда на бирже Nordpool цена упала ниже предусмотренного порога в 160 евро/МВч, отчего бюджет лишился 140 844 306 евро.