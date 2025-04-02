Давайте без брака!? В Латвии все больше семей без официального статуса

За последние десять лет в латвийском обществе наблюдаются существенные изменения в динамике отношений между парами — как в количестве заключенных и расторгнутых браков, так и в распространенности форм сожительства без регистрации. Статистические данные показывают, что отношение общества к браку и формированию семьи становится все более разнообразным, пишет Otkrito.lv.

Количество браков снижается, но восстанавливается после COVID-19

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в период с 2013 по 2023 год число заключенных браков в Латвии колебалось. После преодоления последствий экономического кризиса количество браков росло, достигнув пика в 2016 году — 12 854. Однако уже до пандемии наметилась тенденция к снижению. Во время COVID-19 число браков резко сократилось — например, в 2020 году было зарегистрировано лишь 8068 браков.

В последние годы количество браков снова растет. В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 10 853 брака — примерно на 15% больше, чем в годы пандемии, однако все еще меньше, чем в 2013–2017 годах.

По предварительным данным ЦСУ, в 2024 году в Латвии зарегистрировано 10 390 браков — на 1,5% или 159 меньше, чем в 2023 году. Эта тенденция указывает на небольшое снижение числа браков после периода роста. Более подробные данные о браках за 2024 год, включая количество разводов, ЦСУ опубликует в июне 2025 года.

Количество разводов в долгосрочной перспективе уменьшается

Интересно, что за последние десять лет число разводов уменьшилось. В 2013 году было расторгнуто 6362 брака, а в 2023 году — 4307. Это может означать, что заключаемые браки становятся более прочными, или же все больше людей вообще не вступают в брак, предпочитая незарегистрированные отношения. Конечно, важно учитывать и то, что браков в целом стало меньше. Также данные показывают, что чаще всего разводы происходят в первые пять лет брака, однако эта тенденция также снижается.

Растет число незарегистрированных пар

Одновременно с уменьшением количества браков в Латвии увеличивается число пар, живущих в незарегистрированном сожительстве. В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 140,5 тысяч таких семей — на более чем 20% больше, чем в 2013 году. Почти половина из этих семей — это пары с детьми. Этот показатель свидетельствует об изменении социальной парадигмы: все больше людей выбирают воспитание детей вне рамок официального брака.

Растет число одиноких домохозяйств

Структура домохозяйств показывает, что все больше жителей Латвии предпочитают жить в одиночку. С 2013 по 2023 год доля одиноких домохозяйств выросла с 29% до почти 35%. Особенно это связано со старением общества — стремительно растет количество одиноких людей старше 65 лет.

Социальные и демографические факторы

На эти тенденции влияют несколько факторов:

Повышается терпимость общества к различным формам отношений; Молодежь откладывает вступление в брак; Растет стремление к независимой жизни; Общество стареет, увеличивается количество вдов и одиноких людей; Незарегистрированное сожительство становится нормой не только среди молодежи, но и среди людей среднего возраста.

Связь с рождаемостью

За последние десять лет в Латвии наблюдается устойчивое снижение рождаемости. По данным ЦСУ, с 2014 по 2024 год число новорожденных сократилось почти на 30%. Например, в 2014 году родилось около 20 000 детей, а в 2024 — всего 12 571. Это на 13,2% (или 1919 младенцев) меньше, чем в 2023 году. Это — самый низкий показатель рождаемости за последние сто лет. За последние три месяца число новорожденных не превышало тысячи: в октябре — 994, в ноябре — 940, в декабре — 921 ребенок.

Эти данные указывают на демографический спад в Латвии, который влияет на общую численность населения.

Важно отметить, что снижение рождаемости в Латвии происходит независимо от формы отношений. Данные показывают, что количество детей уменьшается как в зарегистрированных, так и в незарегистрированных семьях, что свидетельствует о том, что юридический статус пары не оказывает решающего влияния на демографическую ситуацию.

В целом, с 2013 года в Латвии сокращается количество заключаемых браков, снижается число разводов, растет число пар, живущих в незарегистрированном сожительстве, а также увеличивается доля одиноких домохозяйств. Это связано как с изменениями в ценностях и образе жизни, так и с демографическими процессами. В латвийском обществе наблюдается все большее разнообразие форм отношений и снижение роли института брака.