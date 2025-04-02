Baltijas balss logotype

Еврокомиссия потребует от мессенджеров и сервисов бэкдоры в сквозном шифровании 3 1059

Техно
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
Еврокомиссия потребует от мессенджеров и сервисов бэкдоры в сквозном шифровании

Еврокомиссия представила новую внутреннюю стратегию безопасности, которая включает в себя дорожную карту в отношении «законного и эффективного доступа правоохранительных органов к данным» и средствам шифрования. Инициатива в первую очередь затронет мессенджеры, от которых потребуют создание бэкдоров для правоохранителей, но ими дело не ограничится.

Стратегия ProtectEU направлена на укрепление способности ЕС «гарантировать своим гражданам безопасность»; её цель — сформировать «более жёсткий юридический инструментарий», регламентирующий «расширенный обмен информацией и углублённое сотрудничество». Предлагаемые в документе нормы «позволят правоохранительным органам в законном порядке получать доступ к зашифрованным данным для защиты кибербезопасности и основных прав» — вопреки тому, что платформы вроде Signal предпочитают скорее прекращать работу в отдельных регионах, чем отказываться от шифрования.

Ранее бэкдор от зашифрованных сервисов Apple потребовали британские власти — компания была вынуждена отключить шифрование для жителей страны. Европейские чиновники тоже не впервые говорят о необходимости создавать бэкдоры для обхода средств шифрования в системах мгновенных сообщений и прочих коммуникационных платформ — прежде они оправдывали это потребностью сканировать пользовательские данные на предмет материалов недопустимого характера.

Ещё одна декларируемая цель проекта — сделать Европол «по-настоящему оперативным полицейским агентством для усиления поддержки государств-членов»; ведомству отводится роль «в расследовании трансграничных, крупномасштабных и сложных дел, сопряжённых с серьёзной угрозой внутренней безопасности Союза». В ЕС входят 27 стран, и при реализации последовательных механизмов совместной безопасности возникнут сложности: у каждой страны есть собственные правоохранительные органы, свои цели и бюджеты, поэтому в стратегии говорится о содействии «изменению культуры», направленному на объединение членов ЕС.

«Безопасность является одной из ключевых предпосылок для открытых, развивающихся обществ и процветающей экономики. Поэтому сегодня мы запускаем важную инициативу по более эффективному противодействию таким угрозам безопасности как терроризм, организованная преступность, рост киберпреступности и атаки на нашу критическую инфраструктуру. Мы укрепим Европол и обеспечим правоохранительные органы современными инструментами для борьбы с преступностью. Внести свой вклад в повышенную безопасность для всех смогут также исследователи, предприятия и даже граждане», — прокомментировала проект глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте нас также:
#техно #евросоюз
1
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • MT
    Michael T.
    4-го апреля

    Свобода слова неслышал? А если оскорбляет- обращайся в суд...А, так можно говорить свое мнение прямо...хоть матом

    0
    1
  • bt
    bory tchist
    2-го апреля

    Ļoti interesanti, kāpēc neatkarīgās Latvijas valsts, Eiropas Savienības dalībvalsts cenzūra joprojām pieļauj (lasi - demonstratīvi pacieš!) portāla "Ventas Balss" krievu versijā - komentētājiem adresētus prokrievisko booru vārdus un apvainojumus!?

    1
    6
  • bt
    bory tchist
    2-го апреля

    очень интересно, почему цензура независимого латвийского государства, члена Евросоюза, – до сих пор пропускает (читать – демонстративно допускает!) на русской версии портала "Вентас Балсс" – нецензурные слова и оскорбления пророссийских хамов – в адрес комментирующих !?

    1
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Сбербанк» наладил в Новгороде выпуск телевизоров за 170 евро
Для малобюджетного протребителя самое то. Иконка видео
Вейпы оказались неожиданно опасны для зубов
Вейпы оказались неожиданно опасны для зубов
Дешевый iPhone провалился
Дешевый iPhone провалился
Каждый шестой iPhone был выпущен в Индии
Каждый шестой iPhone был выпущен в Индии
Назван вред для мозга привычного подсластителя
Назван вред для мозга привычного подсластителя 311
Назван самый короткий день в году
Назван самый короткий день в году 328
Раскрыт новый глава Apple
Раскрыт новый глава Apple 172
Ринкевич: Центр искусственного интеллекта начинает работу слишком медленно
Ринкевич: Центр искусственного интеллекта начинает работу слишком медленно 174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 10
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 25
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 35
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 73
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 59
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 62
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 10
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 25
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео