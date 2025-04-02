Еврокомиссия потребует от мессенджеров и сервисов бэкдоры в сквозном шифровании

Еврокомиссия представила новую внутреннюю стратегию безопасности, которая включает в себя дорожную карту в отношении «законного и эффективного доступа правоохранительных органов к данным» и средствам шифрования. Инициатива в первую очередь затронет мессенджеры, от которых потребуют создание бэкдоров для правоохранителей, но ими дело не ограничится.

Стратегия ProtectEU направлена на укрепление способности ЕС «гарантировать своим гражданам безопасность»; её цель — сформировать «более жёсткий юридический инструментарий», регламентирующий «расширенный обмен информацией и углублённое сотрудничество». Предлагаемые в документе нормы «позволят правоохранительным органам в законном порядке получать доступ к зашифрованным данным для защиты кибербезопасности и основных прав» — вопреки тому, что платформы вроде Signal предпочитают скорее прекращать работу в отдельных регионах, чем отказываться от шифрования.

Ранее бэкдор от зашифрованных сервисов Apple потребовали британские власти — компания была вынуждена отключить шифрование для жителей страны. Европейские чиновники тоже не впервые говорят о необходимости создавать бэкдоры для обхода средств шифрования в системах мгновенных сообщений и прочих коммуникационных платформ — прежде они оправдывали это потребностью сканировать пользовательские данные на предмет материалов недопустимого характера.

Ещё одна декларируемая цель проекта — сделать Европол «по-настоящему оперативным полицейским агентством для усиления поддержки государств-членов»; ведомству отводится роль «в расследовании трансграничных, крупномасштабных и сложных дел, сопряжённых с серьёзной угрозой внутренней безопасности Союза». В ЕС входят 27 стран, и при реализации последовательных механизмов совместной безопасности возникнут сложности: у каждой страны есть собственные правоохранительные органы, свои цели и бюджеты, поэтому в стратегии говорится о содействии «изменению культуры», направленному на объединение членов ЕС.

«Безопасность является одной из ключевых предпосылок для открытых, развивающихся обществ и процветающей экономики. Поэтому сегодня мы запускаем важную инициативу по более эффективному противодействию таким угрозам безопасности как терроризм, организованная преступность, рост киберпреступности и атаки на нашу критическую инфраструктуру. Мы укрепим Европол и обеспечим правоохранительные органы современными инструментами для борьбы с преступностью. Внести свой вклад в повышенную безопасность для всех смогут также исследователи, предприятия и даже граждане», — прокомментировала проект глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.