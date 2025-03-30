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Атомное подземелье Вецмилгрависа: здесь рижане должны были встретить Третью мировую войну 2

Наша Латвия
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Системы фильтрации зараженного воздуха. Фото автора.

Системы фильтрации зараженного воздуха. Фото автора.

"Рига — 1 мегатонна, Айзкраукле — 100 килотонн, Тукумс — 50 килотонн". Итак, по вводной для учений гражданской обороны на столицу Латвийской ССР было сброшено 57 Хиросим. Но судя по уровню подготовки личного состава, военнослужащие и трудящиеся готовы были и далее сражаться и побеждать.

Забетонированная дюна

Рабочая северо–восточная окраина Риги — это как бы отдельный городок, ведь для того, чтобы попасть сюда, нужно преодолеть мост через протоку Милгравис, несущую воды Кишэзерса в Даугаву. Разительным отличием здешнего рельефа являются дюны, они тут повсюду, и если ехать по главной магистрали имени знатного промышленника мецената Аугустса Домбровскиса, то увидишь, как горки переходят одна в другую.

Именно наличие природных возвышенностей позволило полвека назад создать в Вецмилгрависе один из самых защищенных объектов, рассчитанных на выживание в полномасштабном термоядерном конфликте. Неподалеку промзона — за бетонным забором с колючей проволокой. Все по–взрослому, и сейчас территория покрытого растительностью холма обнесена сетчатым заграждением. Заранее созваниваемся, и нас встречают Влад, Никита и Вика, молодые энтузиасты, воссоздавшие Sakaru Bunkurs.

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Спускаемся по довольно крутой лестнице, потом небольшой коридор. Лязгают тяжелые гермодвери. Пространство сжато, как на подводной лодке. Только здесь субмарина — внутри песков и глины.

"Изначально это запасной пункт управления Рижским судоремонтным заводом, — рассказывает наш гид Влад. — Объект основали в начале 1970–х, работал он до начала 1990–х. С развалом Советского Союза бункер был сначала законсервирован, а потом заброшен. Его разворовали, электрическое оборудование отсутствовало, металл вывезли. Поэтому мы его делали долго…"

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Сколько труда вложили за три года молодые люди — уму непостижимо, потому что по нынешним меркам все окружающее смотрится как эдакая капсула времени, только что из времен приснопамятного развитого социализма. Родной линолеум, лампы дневного света, вся мебель фабрик Советской Латвии. Ну и, разумеется, сотни артефактов, от противогазов и респираторов, в количестве, способном защитить целое войсковое соединение — до значков и медалей той поры.

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Самое главное, что вся электрика включается, ведь Влад сам специалист в этой сфере. А всего несколько лет назад была мерзость запустения, о чем свидетельствуют фото.

Над нами четыре слоя — грунт–бетон–грунт–бетон. "Можно считать, что объект был полностью герметичный, защищенный от ударной волны и радиации".

Дозиметры нашего спасения

Мало кто в сегодняшней нашей тревожной реальности знает, как обращаться с индивидуальным дозиметром — а ведь этот оригинальный заряжающийся электроприбор в прямом смысле спасителен для жизни всякого, кто окажется в зоне радиоактивного заражения. Тут их множество, как и всевозможной прочей аппаратуры, восстановленной практически до рабочего состояния.

"По всей Латвии собирали, что–то даже из–за границы. В стране сносят старые предприятия, порой можно договориться перед демонтажем и взять у них аппаратуру. Вот накопительные дозиметры и руководство по их применению. У нас есть целая коллекция вариаций этих приборов. Они рабочие, можно зарядить — и все увидим. Еще измеритель радиации, с наушниками".

bunker-DSC_6095.JPG

Проходим из одного небольшого зала в другой, и, собственно, непонятно, сколько же тут могло укрыться народу.

"Это укрытие другого назначения — оно для работы. На 270 квадратных метрах здесь были места для смены в 16 человек. Компактный объект!

Радиоузел весь заставлен разного рода аппаратурой связи. "Сегодня один из экскурсантов нажал кнопку, и вот вам — реле заработало, стали лампочки зажигаться. Эта же система могла задействовать радиотрансляцию, громкоговорители по Вецмилгравису. Вот внутрицеховая индустриальная сирена С–28 — могла оповещать работающих на предприятии. Также связь полевая, стационарная. Мы собирали комплексные приборы, чтобы все правильно выглядело".

Люди приносят реликвии

"От деда осталось", — Влад показывает на массивный "Атлас офицера", издание ныне раритетное. Точно так же, как и произведенный в Риге радиокомбайн в корпусе из ценных пород дерева, на тонких ножках. Все это надарили местные жители. Вот, к примеру, почетная грамота некой номерной кафедре, подписанная ректором РКИИГА Валерием Васильевичем Ушаковым (занимал пост в 1986–1988 гг.)

Делали в нашей столице на ВЭФе тогда специализированные станции оповещения населения, причем крайне компактные. Коллеги из соседней области поставляли на объекты ГО — собственную АТС "Псков–1", тоже небольшую.

Вот весьма редкие для современности стационарные первичные часы — электроника советского образца, с которой воспринимает сигналы точного времени прочая электроника — "мозг системы". Влад подключил в параллель к линии все прочие часы — настроил их на сегодняшний пояс Риги… Мигают секунды.

Может ли пригодиться для Латвии?

"Ну и как, заинтересовал ваш объект современных экспертов?" — "Да, к нам приезжали, мы общались. Решили, что объект не подходит для укрытия населения…"

По оценке специалистов, в сооружении не обеспечивается должная герметичность и в плохом состоянии находятся системы водоснабжения. "Выглядит хорошо — но небезопасен".

Хотя, с точки зрения вашего автора, все же такое укрытие лучше, чем ничего. И ныне в государствах постсоветского пространства, обстреливающих друг друга ракетами и дронами, народ вынужден укрываться в подвалах, которые куда хуже выглядят и подготовлены.

Сам Влад полагает, что Латвии все же необходимо строить новые объекты — именно для укрытия масс людей, ведь в прошлом имелись убежища даже для 1000 человек. "Государство вроде пытается, хотя как уж этот процесс идет… Лишним не будет, наверное, это нужно".

Заходим в ситуационную комнату. Тут все как будто замерло в оцепенении перед ядерным ударом. Черно–белые карты, виртуальные мегатонны… Во времена "нового мышления" казалось, что все это безвозвратно ушло в прошлое, а вот сейчас — как знать…

Пока что вроде все нормально — Sakaru Bunkurs принимает любопытных экскурсантов, а на старинной судоверфи в доках опять чинят корабли. Но все–таки исподволь веет тревогой в этом антураже…

#бомбоубежище
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (2)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го марта

    Ничего удивительного, обман и воровство в душе латыша взращивалось веками, со времён средневековья. Вспомните для примера, чем заканчиваются практически все народные латышские сказки - "Янис обманул барона и зажил счастливо"! Даже регулярные порки кнутом и плетью на конюшнях, так и не смогли выбить желание или что то украсть или кого то обмануть!

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го марта

    Одно время кинули по службе в вч недалеко от элеи, что около елгавы, так там была бывшая рактная часть, поскольку в лесопасадке были недалеко шахты для ракет (пустые) с бетонными крышками на рельсах. Так на территории части тоже было конкретное бомбоубежище. С фильтрацией воздуха и несколькими дверями на входе. Правда, его разворовали по латышской традиции, вплоть до проводки. Всё поп@здили. Причём из военных доблестной латышской армии (командование). При мне выкапывали подземные резервуары для хранения резервного топлива, что находились рядом с автобоксами и увозили в хз каком направлении. Потом, после армии, работая на объекте у одного буржуистого латыша, в подвале двухээтажного дома я обнаружил дизельный электрогенератор, вроде "ад-60" покрашенный в защитный цвет и явно сдрюченный с военной части. Жадно, мрази, тащили по своим хуторкам и карманам "наследие и последствие оккупации". Мда..

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